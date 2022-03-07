Эксперт Пасечник объяснил рост цены газа в ЕС и призвал готовиться к $5000 за тысячу кубов

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в разговоре с Лайфом рассказал, с чем связан взрывной рост цен на газ в Европе. По его мнению, сейчас на Западе идёт обсуждение "нефтяного эмбарго", что вызывает нервную реакцию у общественности.

"Мы видим, что реакция нервная. Но я скажу ещё так, что ещё не вечер. И поэтому мы можем увидеть и пять тысяч долларов за тысячу кубометров. Это никого уже не должно удивлять. Что мешает спекулянтам взорвать котировки? Другое дело, что мир тогда погрузится в глобальную рецессию из-за таких дорогих энергоносителей. Всё это пока носит характер угрозы нависшей, но не реализацией", — прокомментировал собеседник Лайфа.

Эксперт убеждён в том, что тотального эмбарго на нефтепродукты не случится, так как это практически невозможно осуществить. Он считает, что из линейки могут исключать какие-то отдельные страны, но не более. Кроме того, Пасечник напомнил, что "у нас китайский партнёр и партнёрство будет только укрепляться".