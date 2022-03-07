Премьер Венгрии подписал указ о запрете на поставки оружия Украине

"На заседании Оперативного штаба национальной безопасности... мы оценили ситуацию, опубликован указ, который даёт понять, что с территории Венгрии нельзя поставлять оружие на территорию Украины", — сказал он в видеообращении , опубликованном в "Фейсбуке".

Ещё в феврале Орбан заявлял, что Венгрия не будет отправлять Украине оружие, поскольку и сама нуждается в своём вооружении. При этом он отметил, что страна поддержит санкции, о которых ранее договорились в Евросоюзе, и назвал все противоположные новости дезинформацией.