Премьер Венгрии подписал указ о запрете на поставки оружия Украине

О таком решении он заявлял ещё в феврале, отмечая, что государство и само нуждается в собственном вооружении.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, который запрещает поставлять на Украину оружие с территории страны.

"На заседании Оперативного штаба национальной безопасности... мы оценили ситуацию, опубликован указ, который даёт понять, что с территории Венгрии нельзя поставлять оружие на территорию Украины", — сказал он в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке".