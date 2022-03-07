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Опубликовано 7 марта 2022, 12:34

Премьер Венгрии подписал указ о запрете на поставки оружия Украине

О таком решении он заявлял ещё в феврале, отмечая, что государство и само нуждается в собственном вооружении.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, который запрещает поставлять на Украину оружие с территории страны.

"На заседании Оперативного штаба национальной безопасности... мы оценили ситуацию, опубликован указ, который даёт понять, что с территории Венгрии нельзя поставлять оружие на территорию Украины", сказал он в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке".

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Ещё в феврале Орбан заявлял, что Венгрия не будет отправлять Украине оружие, поскольку и сама нуждается в своём вооружении. При этом он отметил, что страна поддержит санкции, о которых ранее договорились в Евросоюзе, и назвал все противоположные новости дезинформацией.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.


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Pixabay

Николь Вербер
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