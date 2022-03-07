Националистические батальоны держат заложников в Харькове, Сумах, Херсоне, Мариуполе, Одессе, Киеве и Чернигове.

Украинские радикалы используют в качестве живого щита более полутора тысяч иностранцев. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Киевские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита более полутора тысяч — 1634 — иностранцев", — сообщил он.

По его словам, на данный момент в Харькове находится 257 граждан Иордании, Египта, Вьетнама и Индонезии. Радикалы силой удерживают в Сумах 1140 жителей Индии, Танзании, Китая, Ганы, Иордании, Египта, Пакистана, Туниса, Замбии, Казахстана и Сербии. В Мариуполе находится 70 турков и 18 казахстанцев, в Херсоне — 15 граждан Египта, в Одессе — семь жителей Индонезии. В столице Украины удерживают семь граждан Республики Того, столько же граждан Великобритании и шесть жителей Белоруссии. Чернигов не могут покинуть 12 пакистанцев и девять граждан Индонезии.