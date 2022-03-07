Boeing отказался закупать российский титан для самолётов

Американский авиапроизводитель Boeing приостановил закупки российского титана, сообщили в пресс-службе компании.

"У компании Boeing накоплены значительные запасы титана, в том числе благодаря инициативе Boeing по формированию пула поставщиков по всему миру, которая реализуется уже несколько лет. В настоящий момент компания Boeing приостановила закупки титана из России", — сообщила пресс-служба корпорации. При этом судьбу совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing концерн не прокомментировал.

Кроме того, в пресс-службе Boeing подчеркнули, что запасы титана и сеть альтернативных поставщиков позволяют Boeing обеспечивать бесперебойное производство гражданских воздушных судов. Компания продолжит предпринимать шаги для обеспечения устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе.

По данным газеты The Wall Street Journal, из России компания получает около трети необходимого количества титана для компонентов самолётов, остатки приходятся на США, Японию, КНР и Казахстан.