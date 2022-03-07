Путин в беседе с главой Евросовета оценил ход переговоров с Украиной

В разговоре было упомянуто, что Российские вооружённые силы уже несколько раз объявляли режим тишины для эвакуации населения Незалежной по гуманитарным коридорам.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем изложил позицию России в связи с проведением специальной военной "Операции Z" по защите республик Донбасса, а также оценил ход переговоров между Москвой и Киевом.

"Предметно обсуждены гуманитарные аспекты текущей ситуации. В частности, Владимир Путин подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан. Основная угроза исходит от националистических формирований, которые, по сути, используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением", — говорится в сообщении Кремля.