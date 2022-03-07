Путин в беседе с главой Евросовета оценил ход переговоров с Украиной
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL
В разговоре было упомянуто, что Российские вооружённые силы уже несколько раз объявляли режим тишины для эвакуации населения Незалежной по гуманитарным коридорам.
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем изложил позицию России в связи с проведением специальной военной "Операции Z" по защите республик Донбасса, а также оценил ход переговоров между Москвой и Киевом.
"Предметно обсуждены гуманитарные аспекты текущей ситуации. В частности, Владимир Путин подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан. Основная угроза исходит от националистических формирований, которые, по сути, используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением", — говорится в сообщении Кремля.
В разговоре было упомянуто, что Российские вооружённые силы уже несколько раз объявляли режим тишины для эвакуации населения Незалежной по гуманитарным коридорам. Однако украинские нацбатальоны прибегают к насилию и препятствуют этому. Путин также призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизни людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право. Кроме того, он оценил ход переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.