Макрон заявил, что Франция не воюет с Россией, но оказывает дипломатическое давление
Французский президент Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock
Однако он подчеркнул, что такие меры поспособствуют скорейшему урегулированию конфликта.
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что дипломатическое и экономическое давление, которое страна оказывает на Россию вместе со своими партнёрами, является реакцией на события вокруг Украины, но это не означает, что Париж ведёт войну с Москвой.
"Мы, европейцы, а также наши союзники отреагировали экономическими санкциями на действия России на Украине, которые мы решительно осуждаем. Мы оказываем дипломатическое давление для урегулирования конфликта. Но Франция не ведёт войну против России, важно это понимать", — подчеркнул Эмманюэль Макрон в эфире телеканала LCI.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил Эмманюэлю Макрону, что ВС РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать работу Запорожской АЭС в обычном режиме. Радиоактивный фон остаётся в норме, что было официально подтверждено МАГАТЭ. Также российский лидер отметил, что не против встречи в формате МАГАТЭ – Россия – Украина, но не в Чернобыле, а в режиме видеоконференции или в третьей стране.