Макрон заявил, что Франция не воюет с Россией, но оказывает дипломатическое давление

Однако он подчеркнул, что такие меры поспособствуют скорейшему урегулированию конфликта.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что дипломатическое и экономическое давление, которое страна оказывает на Россию вместе со своими партнёрами, является реакцией на события вокруг Украины, но это не означает, что Париж ведёт войну с Москвой.

"Мы, европейцы, а также наши союзники отреагировали экономическими санкциями на действия России на Украине, которые мы решительно осуждаем. Мы оказываем дипломатическое давление для урегулирования конфликта. Но Франция не ведёт войну против России, важно это понимать", — подчеркнул Эмманюэль Макрон в эфире телеканала LCI.