В российском гумштабе заявили об "агонии" украинских националистов
Члены нацформирований не брезгуют ничем и идут на "самые кошмарные преступления" против мирных граждан, а также препятствуют их выезду в РФ.
На Украине наблюдаются признаки неконтролируемой агонии среди боевиков националистических формирований, сообщил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Налицо признаки никем не контролируемой агонии со стороны боевиков националистических батальонов, а также их пособников в должностях мэров и глав населённых пунктов практически по всей территории Украины, которая ещё подконтрольна нацистам", — сказал он.
Мизинцев добавил, что националисты не брезгуют ничем и идут на "самые кошмарные преступления" против мирных граждан. В центре достоверно известно, что боевики препятствуют выходу мирных граждан и иностранцев в Россию, так как опасаются, что они расскажут правду о "беспределе и хаосе, унижениях и страданиях, а также геноциде, устроенном этим бесчеловечным режимом". 6 марта в Харькове, Сумах и других городах были зафиксированы факты, когда "обезумевшие от вседозволенности боевики" нацбатальонов "расстреливали мирных граждан, обвиняя их в пособничестве России", сообщил генерал-полковник.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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