В российском гумштабе заявили об "агонии" украинских националистов

"Налицо признаки никем не контролируемой агонии со стороны боевиков националистических батальонов, а также их пособников в должностях мэров и глав населённых пунктов практически по всей территории Украины, которая ещё подконтрольна нацистам", — сказал он.

Мизинцев добавил, что националисты не брезгуют ничем и идут на "самые кошмарные преступления" против мирных граждан. В центре достоверно известно, что боевики препятствуют выходу мирных граждан и иностранцев в Россию, так как опасаются, что они расскажут правду о "беспределе и хаосе, унижениях и страданиях, а также геноциде, устроенном этим бесчеловечным режимом". 6 марта в Харькове, Сумах и других городах были зафиксированы факты, когда "обезумевшие от вседозволенности боевики" нацбатальонов "расстреливали мирных граждан, обвиняя их в пособничестве России", сообщил генерал-полковник.