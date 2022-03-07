Посольство РФ направило в МИД Франции ноту из-за нападения на Русский дом в Париже

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала видео инцидента у ворот представительства Россотрудничества.

Посольство России во Франции направило ноту в Министерство иностранных дел республики в связи с нападением, совершённым сегодня ночью на здание Русского дома науки и культуры (РДНК) в Париже, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российской дипмиссии.

"Да, нота была направлена сегодня утром", — ответил представитель дипмиссии на соответствующий вопрос журналистов.