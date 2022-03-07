Посольство РФ направило в МИД Франции ноту из-за нападения на Русский дом в Париже
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала видео инцидента у ворот представительства Россотрудничества.
Посольство России во Франции направило ноту в Министерство иностранных дел республики в связи с нападением, совершённым сегодня ночью на здание Русского дома науки и культуры (РДНК) в Париже, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российской дипмиссии.
"Да, нота была направлена сегодня утром", — ответил представитель дипмиссии на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Лайф сообщал, что в Париже совершено нападение на представительство Россотрудничества. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала экстремистским действием случившееся и потребовала от французских властей обеспечить безопасность российских учреждений. По её словам, в здание Русского дома бросили бутылку с горючей жидкостью, она "не долетела до цели", попав в забор. В результате инцидента никто не пострадал.
ТАСС / Пресс-служба Посольства России во Франции