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7 марта, 13:24

МВД РФ опубликовало праздничное видео о своих сотрудницах к 8 Марта

В ролике приводятся примеры лишь малой части героизма женщин-полицейских, которые на работе ни в чём не уступают мужчинам.

МВД поздравило сотрудниц с 8 Марта. Видео © Telegram / Вам, любимые

МВД России поздравило прекрасную половину женского коллектива с 8 Марта. Праздничное видео появилось в "Телеграме".

Авторы ролика рассказали о примерах мужества и смелости, которые способен проявить слабый пол в деле борьбы с преступностью. Женщины-полицейские бросаются в погоню за злоумышленниками, возглавляют кинологические службы, расследуют сложные уголовные дела и умело обращаются с оружием. Впрочем, это только одна сторона. В личной жизни каждая из прекрасных сотрудниц МВД остаётся просто женщиной. Они рисуют, готовят, занимаются спортом и воспитывают детей.

Ранее Лайф рассказал, сколько россияне готовы потратить на подарки к 8 Марта. Оказалось, наши сограждане готовы сэкономить на цветах, но вложиться во что-то действительно полезное и нужное.

Какой букет подарить на 8 Марта: беспроигрышные варианты назвал флорист

Какой букет подарить на 8 Марта: беспроигрышные варианты назвал флорист

Обложка ©

МВД РФ

Татьяна Миссуми

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