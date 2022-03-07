МВД РФ опубликовало праздничное видео о своих сотрудницах к 8 Марта
В ролике приводятся примеры лишь малой части героизма женщин-полицейских, которые на работе ни в чём не уступают мужчинам.
МВД поздравило сотрудниц с 8 Марта. Видео © Telegram / Вам, любимые
МВД России поздравило прекрасную половину женского коллектива с 8 Марта. Праздничное видео появилось в "Телеграме".
Авторы ролика рассказали о примерах мужества и смелости, которые способен проявить слабый пол в деле борьбы с преступностью. Женщины-полицейские бросаются в погоню за злоумышленниками, возглавляют кинологические службы, расследуют сложные уголовные дела и умело обращаются с оружием. Впрочем, это только одна сторона. В личной жизни каждая из прекрасных сотрудниц МВД остаётся просто женщиной. Они рисуют, готовят, занимаются спортом и воспитывают детей.
Ранее Лайф рассказал, сколько россияне готовы потратить на подарки к 8 Марта. Оказалось, наши сограждане готовы сэкономить на цветах, но вложиться во что-то действительно полезное и нужное.
МВД РФ