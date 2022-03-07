МВД РФ опубликовало праздничное видео о своих сотрудницах к 8 Марта

Авторы ролика рассказали о примерах мужества и смелости, которые способен проявить слабый пол в деле борьбы с преступностью. Женщины-полицейские бросаются в погоню за злоумышленниками, возглавляют кинологические службы, расследуют сложные уголовные дела и умело обращаются с оружием. Впрочем, это только одна сторона. В личной жизни каждая из прекрасных сотрудниц МВД остаётся просто женщиной. Они рисуют, готовят, занимаются спортом и воспитывают детей.