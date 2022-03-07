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7 марта, 10:35

Какой букет подарить на 8 Марта: беспроигрышные варианты назвал флорист

Какие цветы подарить жене, дочери или маме на 8 Марта? Этим вопросом в преддверии Международного женского дня задаются мужчины. Лайф выяснил и готов поделиться ответом.

Завтра наступит Международный женский день, а это значит, что в цветочных магазинах выстроятся очереди из мужчин, спешащих купить букетик на 8 Марта для своей любимой женщины. Букет роз для девушки, цветок в горшке для тёщи... Нужно ли думать о чём-то ещё? Александр Поляшов, член Национальной гильдии флористов, поделился с нами, так ли всё просто обстоит с цветами для девушек в женский день.

"Нужно делать предзаказ, чтобы вам досталось выгодное предложение и то, что хотели видеть. Если подумаете об этом заранее, то точно получите цветок, который выбрали сами, да ещё и по выгодной для вас цене. Как правило, мужчины приходят 8 Марта в цветочный и им приходится покупать то, что есть на прилавке, а не то, чего бы хотелось. Чтобы избежать этой ситуации, просто закажите букет заранее".

Фото © Pexels

Фото © Pexels

Первый лайфхак с ароматным подарком на 8 Марта. Рассмотрим подробнее букеты и кому какие цветы лучше всего преподносить.

Что подарить коллеге в Международный женский день? Какие цветы выгоднее взять: сезонные или постоянные?

"Коллегу можно порадовать тюльпанами. 8 Марта — это праздник весны, а её символом как раз считаются эти цветы. Рекомендую спрашивать у флористов тюльпаны местных производителей. И не нужно бояться их брать, потому что в этом году по качеству они вообще не уступают голландским. Импортные по цене будут от 200 рублей за штуку, а местные сохранятся в разрезе 80–100 рублей. Если хочется добавить чего интересного, можно скомбинировать с генистой, ваксфлауэром и мимозой. Тюльпаны достаточно крупные сами по себе, и, если добавить такие мелкие цветы в букет, смотреться он будет пышнее и интереснее".

Фото © Pexels

Фото © Pexels

Букет для любимой женщины на 8 Марта

А вот для любимой женщины букет на 8 Марта лучше собрать самому, утверждает эксперт. Сделать сюрприз и подарить сборный весенне-романтичный, в котором могут быть лютики, анемоны, нарциссы и тюльпаны. Такой подарок на праздник простоит долго в вазе и по цене не укусит. Сейчас сезон у весенней группы цветов — это тюльпаны, нарциссы, ирисы, ранункулюсы, анемоны.

"Инстаграмный вариант в 101 розу тоже можно подарить, но мне кажется, что 8 Марта любимую девушку хочется всё-таки больше удивить и поразить весной. Розы есть всегда. Было бы хорошо, начни мужчины больше удивлять своих женщин на праздник и выбирать цветы не для себя, а стараться понять, чего хочет их любимая девушка, и дать ей это".

Фото © Pexels

Фото © Pexels

Если с букетом для коллеги и любимой женщины стало понятно, то что подарить в Международный женский день маме и тёще? Какие цветы живут долго и точно обрадуют?

"Выбирать цветы для мамы и тёщи нужно, конечно, ориентируясь на их возраст. Как правило, взрослые люди очень часто расстраиваются, когда растения быстро умирают, поэтому желательно подарить цветок, который постоит подольше. Например, хризантемы, лилии, орхидея фаленопсис в горшках. Можно удивить ещё и чем-то экзотическим. Но сначала всегда нужно думать о том, для кого вы хотите сделать подарок. Только так можно максимально порадовать человека".

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Обложка ©

Shutterstock

Юлия Архипова

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