10 примеров смекалочки от пользователей Сети, глядя на которые можно умереть со смеху

"Местный мексиканский ресторан открылся в помещении, где раньше был китайский. Вместо того чтобы закрашивать рисунки на стене, они просто пририсовали пандам сомбреро", — Bombaskos.

Фото © Reddit / Bombaskos

"В тот прекрасный выходной я хотел полежать на солнышке и поиграть на телефоне. Из-за того, что было слишком солнечно, я не видел, что у меня на экране. Вот что придумал", — CleetisMcgee.

Фото © Reddit / CleetisMcgee

"Вот как бабушка борется с телефонами во время семейных посиделок", — Ervilhardent.

Фото © Reddit / Ervilhardent

"Жилкомпания, обслуживающая дом подруги, недавно пригрозила штрафом, если она не спрячет мусорные баки. Хотя они стоят на одном и том же месте уже лет десять. Вот решение моей приятельницы", — kalinkabeek.

Фото © Reddit / kalinkabeek

"Не хотите идти на семейные посиделки? Вот вам решение", — kraven420.

Фото © Reddit / kraven420

"Парень в кофейне и его подставка для iMac за тысячу долларов", — JakesFriendsBrother.

Фото © Reddit / JakesFriendsBrother

"Решил покрасить крыльцо, но нужно было как-то сделать так, чтобы собака не запачкалась в краске... Решение найдено", — brotatohead.

Фото © Reddit / brotatohead

"Никогда бы не подумал, что продую племяннику в прятки", — NOCHNOY_.

Фото © Reddit / NOCHNOY_

"Реальных людей не пускают на игры из-за ковида, поэтому на сегодняшнюю игру НФЛ "Денвер Бронкос" пришло всё население Южного Парка", — Exclamation_Marc.

Фото © Reddit / Exclamation_Marc

"Нужна была прикроватная полка, но, когда мне её доставили, стало понятно, что свои задачи выполняет и коробка. Проблема-то решена!" — ImWadeYo.