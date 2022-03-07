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7 марта, 10:00

10 примеров смекалочки от пользователей Сети, глядя на которые можно умереть со смеху

Смекалка! Слово исключительно русское, но идеально подходит для описания гениев со всей планеты. Собрали 10 самых смешных решений пользователей Reddit, до которых едва ли кто-то бы додумался.

"Местный мексиканский ресторан открылся в помещении, где раньше был китайский. Вместо того чтобы закрашивать рисунки на стене, они просто пририсовали пандам сомбреро", — Bombaskos.

Фото © Reddit / Bombaskos

Фото © Reddit / Bombaskos

"В тот прекрасный выходной я хотел полежать на солнышке и поиграть на телефоне. Из-за того, что было слишком солнечно, я не видел, что у меня на экране. Вот что придумал", — CleetisMcgee.

Фото © Reddit / CleetisMcgee

Фото © Reddit / CleetisMcgee

"Вот как бабушка борется с телефонами во время семейных посиделок", — Ervilhardent.

Фото © Reddit / Ervilhardent

Фото © Reddit / Ervilhardent

"Жилкомпания, обслуживающая дом подруги, недавно пригрозила штрафом, если она не спрячет мусорные баки. Хотя они стоят на одном и том же месте уже лет десять. Вот решение моей приятельницы", — kalinkabeek.

Фото © Reddit / kalinkabeek

Фото © Reddit / kalinkabeek

"Не хотите идти на семейные посиделки? Вот вам решение", — kraven420.

Фото © Reddit / kraven420

Фото © Reddit / kraven420

"Парень в кофейне и его подставка для iMac за тысячу долларов", — JakesFriendsBrother.

Фото © Reddit / JakesFriendsBrother

Фото © Reddit / JakesFriendsBrother

"Решил покрасить крыльцо, но нужно было как-то сделать так, чтобы собака не запачкалась в краске... Решение найдено", — brotatohead.

Фото © Reddit / brotatohead

Фото © Reddit / brotatohead

"Никогда бы не подумал, что продую племяннику в прятки", — NOCHNOY_.

Фото © Reddit / NOCHNOY_

Фото © Reddit / NOCHNOY_

"Реальных людей не пускают на игры из-за ковида, поэтому на сегодняшнюю игру НФЛ "Денвер Бронкос" пришло всё население Южного Парка", — Exclamation_Marc.

Фото © Reddit / Exclamation_Marc

Фото © Reddit / Exclamation_Marc

"Нужна была прикроватная полка, но, когда мне её доставили, стало понятно, что свои задачи выполняет и коробка. Проблема-то решена!" — ImWadeYo.

Фото © Reddit / ImWadeYo

Фото © Reddit / ImWadeYo

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Обложка ©

Reddit / JakesFriendsBrother, NOCHNOY_

Сергей Трофимов

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