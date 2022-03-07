10 примеров смекалочки от пользователей Сети, глядя на которые можно умереть со смеху
Смекалка! Слово исключительно русское, но идеально подходит для описания гениев со всей планеты. Собрали 10 самых смешных решений пользователей Reddit, до которых едва ли кто-то бы додумался.
"Местный мексиканский ресторан открылся в помещении, где раньше был китайский. Вместо того чтобы закрашивать рисунки на стене, они просто пририсовали пандам сомбреро", — Bombaskos.
Фото © Reddit / Bombaskos
"В тот прекрасный выходной я хотел полежать на солнышке и поиграть на телефоне. Из-за того, что было слишком солнечно, я не видел, что у меня на экране. Вот что придумал", — CleetisMcgee.
Фото © Reddit / CleetisMcgee
"Вот как бабушка борется с телефонами во время семейных посиделок", — Ervilhardent.
Фото © Reddit / Ervilhardent
"Жилкомпания, обслуживающая дом подруги, недавно пригрозила штрафом, если она не спрячет мусорные баки. Хотя они стоят на одном и том же месте уже лет десять. Вот решение моей приятельницы", — kalinkabeek.
Фото © Reddit / kalinkabeek
"Не хотите идти на семейные посиделки? Вот вам решение", — kraven420.
Фото © Reddit / kraven420
"Парень в кофейне и его подставка для iMac за тысячу долларов", — JakesFriendsBrother.
Фото © Reddit / JakesFriendsBrother
"Решил покрасить крыльцо, но нужно было как-то сделать так, чтобы собака не запачкалась в краске... Решение найдено", — brotatohead.
Фото © Reddit / brotatohead
"Никогда бы не подумал, что продую племяннику в прятки", — NOCHNOY_.
Фото © Reddit / NOCHNOY_
"Реальных людей не пускают на игры из-за ковида, поэтому на сегодняшнюю игру НФЛ "Денвер Бронкос" пришло всё население Южного Парка", — Exclamation_Marc.
Фото © Reddit / Exclamation_Marc
"Нужна была прикроватная полка, но, когда мне её доставили, стало понятно, что свои задачи выполняет и коробка. Проблема-то решена!" — ImWadeYo.
Фото © Reddit / ImWadeYo
Reddit / JakesFriendsBrother, NOCHNOY_