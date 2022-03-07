Что подарить любимой на 8 Марта в зависимости от знака зодиака

Астролог Елена Егорова. Фото © Предоставлено Лайфу

Подарок для Овна на 8 Марта

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Если ваша избранница — Овен, равнодушной её точно не оставят гаджеты: планшет, компьютер или смартфон. Но также можно смело подарить ей ювелирные украшения. А для радости души и тела женщины-Овна хорошо подойдут спа-процедуры, романтическая поездка или абонемент в бассейн.

Подарок для Тельца на 8 Марта

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Телец-девушка — очень женственная натура, поэтому цветы на праздник обязательны, а точнее, море цветов! Лучшими вариантами для этого знака зодиака станут такие подарки: билеты в кино, в театр и в давно желанные места (любые, которые подойдут по обстоятельствам). Ещё она прекрасная хозяйка и поэтому точно оценит интересные предметы для дома, интерьера и даже для автомобиля.

Подарок для Близнецов на 8 Марта

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Женщина, рождённая под знаком Близнецов, оценит сертификат на онлайн-курс, онлайн-обучение, мастер-класс или наставничество. Также её порадует домашний кинотеатр, новый гаджет или вкусный ужин в дорогом ресторане. Ещё свою избранницу 8 Марта можно отправить в салон красоты, на массаж или к косметологу, пусть она проведёт праздничный день в лёгкости и мечтах, а вы всё потом оплатите. Кроме того, вашей любимой женщине-Близнецам точно понравится получить в качестве презента консультацию специалиста — например, астролога или нумеролога.

Подарок для Рака на 8 Марта

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Если вы подыскиваете презент для женщины, чей знак зодиака — Рак, подарите ей цветы — яркие, живые и солнечных красок (например, шикарно подойдут подсолнухи). Подберите модный современный палантин или красивый шарф из новой коллекции. Женщина-Рак любит стабильность во всём, обожает обустраивать быт и дом. Поэтому в качестве подарка подойдёт бытовая техника, которой у неё пока нет, и изысканные предметы интерьера. Рак также останется в восторге от путешествия в тёплые края или автомобиля, но непременно нового.

Подарок для Льва на 8 Марта

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Львы любят притягивать к себе внимание, поэтому и подарок нужно подобрать соответствующий. Например, можно приятно удивить абонементом на уроки конного спорта, в спортзал или даже оплатить заранее индивидуальные занятия с тренером. Много радости вызовет экзотическое путешествие, а ещё Лев будет искренне рад новому гаджету, телефону или компьютеру. Если есть возможность, смело дарите новенькое авто! Супервариантом станут брендовые ювелирные украшения — яркие и привлекающие внимание, под стать Льву. Под них, кстати, можно подобрать универсальную сумочку. Ну а если хотите точно угодить любимой женщине, подарите ей доллары.

Подарок Деве на 8 Марта

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Если вы ломаете голову над тем, что подарить Деве, вот подсказки. Она оценит сертификат в спа-салон, на массаж или косметологические процедуры. Девы — стильные женщины, поэтому преподнесите дорогие необычные цветы. Причём лучше заказать доставку на утро — так вы поднимите девушке настроение на весь день. Ещё можно выбрать в подарок любимый парфюм или дорогую косметику (но для этого лучше сначала изучить её косметичку). Кстати, из необычных вариантов можете подумать о сертификате в интим-магазин.

Подарок для Весов на 8 Марта

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Для изысканных Весов готовьте соответствующие подарки, такие как изящный браслет, серьги, подвеска. Уделите своей даме сердца время и сходите вместе в бутик, чтобы купить желанные туфли или сапожки, любимые духи или набор разнообразного парфюма в красивой упаковке. Отличным подарком Весам могут стать беспроводные наушники, шёлковый платок или шарф из новой коллекции её любимого бренда. Билеты на концерт, в театр или поездка на выходные в спа-отель — тоже классные идеи.

Подарок для Скорпиона на 8 Марта

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Скорпион-женщина — страстная, сильная, чувственная, во всех отношениях смелая и независимая. И такой девушке подарки должны соответствовать. Осчастливьте её прыжком с парашютом или тарзанки, полётом в аэротрубе. Можно ещё подарить сертификат на тренировку по боксу, самообороне, экстремальному вождению. Но и не забудьте про дополнительный милый подарок. Лучше вообще подготовить два разных презента, чтобы точно угодить любимой. Так что пусть вечером девушку-Скорпиона ожидает романтический сюрприз и цветы, салют и шикарный букет красных роз.

Что подарить Стрельцу на 8 Марта

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Эффектная и любит находиться в центре внимания — такая вот женщина-Стрелец. Поэтому преподнесите ей большой букет одинаковых цветов. Ещё отличным вариантом станут шарфик или платок из новой коллекции, ювелирные украшения на руку — браслеты и кольца — или пара новых туфель. Стрелец-девушка будет счастлива получить в подарок автомобиль или новый гаджет. Также она высоко оценит креативный и необычный подарок.

Что подарить Козерогу на 8 Марта

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Если вы не знаете, что подарить женщине-Козерогу, вспомните, что она очень практична и внимательна к мелочам. Поэтому её точно осчастливит поездка в место мечты (о которой она как-то рассказывала, а вы запомнили) или билеты на концерт любимого артиста. Козероги также оценят, если вы подарите ремонт в доме или автомобиль, новый гаджет. Глаза вашей спутницы засияют, если презентом станет новое платье, комплект украшений или эксклюзивный парфюм. Также Козерогу можно преподнести консультацию узкого специалиста — косметолога, нумеролога, астролога. А если хотите впечатлить любимую, презентуйте ей подвеску со звездой, украшение с символом звезды или эпатажный, но модный подарок — звезду на небе.

Что подарить Водолею на 8 Марта

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Водолеи обаятельные, неординарные и яркие. Они точно порадуются букету цветов в вазе, корзине или коробке. Представители этого зодиакального знака придут в восторг от сертификата на покупку новой одежды и обуви. Для самых романтичных можно написать песню — это осчастливит и растрогает женщину-Водолея. Можно подарить автомобиль или дорогое колье, украшение на шею. Вы не прогадаете, если презентуете путешествие и поездку, какой-то курс обучения на интересующую тему. Ещё Водолеи оценят подарок в виде уходовых средств, косметики или сертификата в салон красоты. И, конечно же, этот знак зодиака можно порадовать сертификатом в ювелирный салон или сумочкой на все случаи жизни.

Что подарить Рыбам на 8 Марта

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