Худшие подарки на 8 Марта, за которые вас точно не поблагодарят

Совсем скоро наступит Международный женский день. А это повод порадовать приятным подарком не только вторую половинку, но и всех знакомых женщин. Разбираем на конкретных примерах, почему большинство распространённых идей презентов считается дурным тоном. Итак, что же может стать худшим подарком?

Гель для душа, мыло и другие средства гигиены

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На первое место встают средства гигиены. Сюда входят гели для душа, мыла, мочалки и прочее. Может быть, кто-то и будет счастлив получить в подарок к 8 Марта какое-нибудь дорогое и элитное итальянское мыло ручной работы, например. Но всё-таки средства гигиены считаются нежелательным подарком, а по этикету и вовсе запрещены.

Парфюм

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Парфюм, духи, туалетная вода — ещё один очень распространённый подарок. Однако при их выборе нужно быть крайне осторожными. Если только дама как-то сказала, проговорилась, что хочет какие-то конкретные духи, — тогда можно. Если такого не было, дарить и пытаться угадать категорически запрещено. К сожалению, угадать со вкусом очень сложно. Духи как одежда: человек должен прийти сам, "примерить" и только тогда купить.

Цветы

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Конечно, какое 8 Марта без букета? Но и тут следует быть осторожными. Красные цветы нужно дарить только тем дамам, к которым есть романтические чувства. Растения такого оттенка, особенно розы, считаются символом романтических чувств. Если вы подарите коллеге на работе красные цветы, потом не удивляйтесь, если она начнёт стрелять глазами в вашу сторону. Женщина может воспринять такой букет как сигнал к чему-то более интимному, нежели просто рабочие отношения.

Вино

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Вино — тоже далеко не самый подходящий вариант. Если говорить про Европу, то там подобный подарок приравнивается к батону колбасы. Что-то само собой разумеющееся, обыденное и совсем не праздничное.

Ювелирные украшения и бижутерия

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Относительно универсальный, но тоже не лучший подарок для такого дня. Ювелирное украшение — широкий жест, такой презент можно преподнести даже человеку, с которым у вас не слишком близкие или дружеские отношения. Но ни в коем случае не бижутерию. Бижутерия этикетом категорически запрещена, считается пустой тратой денег. Если уж и решились на дорогой вариант, то дарить нужно именно ювелирные украшения, то есть драгоценные металлы и натуральные камни.

Элементы одежды

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