Молоды только душой: Женщины российского шоу-бизнеса, которые выглядят старше чем есть

Надежда Кадышева — 62 года

Народная артистка России Надежда Кадышева. Фото © Instagram / kadyshevanadezda

За время своего творчества солистка ансамбля "Золотое кольцо" стала настоящей народной любимицей. Слушатели смеялись и плакали, танцевали и подпевали хитам в её исполнении: "Течёт ручей", "Напилася я пьяна", "Я не колдунья". При этом Надежда Кадышева радовала поклонников не только проникновенным голосом, но и внешностью: когда-то она была настоящей красавицей. Однако сейчас фанаты с тревогой отмечают, что певица резко постарела, и очень беспокоятся за неё. Причин переживать у слушателей действительно достаточно. У Надежды Никитичны нелёгкая судьба. Её мама умерла, когда будущей звезде было всего 10 лет. И вскоре в семье появилась злая мачеха, из-за которой маленькая Надя с сестрой попали в детский дом. Казалось бы, время могло залечить раны, а успех на музыкальном поприще и в личной жизни — принести долгожданное счастье. Но и тут артистку поджидала трагедия, которая напомнила ей о "родовом проклятии": её любимая сестра покончила с собой в 40 лет — в этом же возрасте умерли мама и бабушка. Надежде пришлось пережить тяжёлую многолетнюю депрессию, от которой она спасалась таблетками и набрала 30 кг. А потом у неё обнаружили рак груди. К счастью, диагноз оказался ошибочным: опухоль была доброкачественной.

Мария Кожевникова — 37 лет

Мария Кожевникова. Фото © Instagram / mkozhevnikova, mkozhevnikova

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова, по мнению пользователей, тоже оказалась "взрослее", чем они ожидали. Возможно, на то есть свои причины. Маша сменила амплуа комедийной актрисы, начала заниматься политикой, а с 2014 по 2017 год обзавелась тремя сыновьями. И идеальная внешность у многодетных мам может быть далеко не на первом месте.

Марина Зудина — 56 лет

Марина Зудина. Фото © Instagram / marinazudina_official, kp.ru / Владимир Веленгурин

Звезде сериала "Содержанки" Марине Зудиной несколько лет назад пришлось пережить смерть мужа — актёра и режиссёра Олега Табакова, — с которым она воспитывала двоих детей. А стресс редко проходит для женского организма бесследно. По мнению пластического хирурга Ивана Володченкова, артистка даже прибегала к пластике, чтобы вернуть утраченную молодость. Однако не все поклонники согласны, что помощь специалистов пошла ей на пользу.

Елена Лядова — 41 год

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. Фото © Instagram / lyadovalena / фотограф yaroslavna_chernova (Ярославна Чернова), vdovichenkovvladimir

"Измены", "Псих", "Елена", "Географ глобус пропил" — вот далеко не полный список картин, в которых Елена Лядова отметилась яркими ролями. Сильная и уверенная в себе, актриса не раз становилась лауреатом премий "Золотой орёл" и "Ника" и связала себя узами брака с партнёром по фильму "Левиафан" Владимиром Вдовиченковым. При достижении успеха ей совсем не помешали "усталое" лицо и морщинки, а фигуре звезды можно только позавидовать.

Агата Муцениеце — 33 года

Агата Муцениеце. Скриншот сториз © Instagram / agataagata

В 2020 году звезда "Закрытой школы" Агата Муцениеце развелась с актёром Павлом Прилучным. При этом, по словам артистки, она прошла через многое. Перед разрывом девушка обвиняла мужа в домашнем насилии и злоупотреблении алкоголем. А после ей пришлось наблюдать за романом Прилучного со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович, которую упрекали в развале их семьи. Несложно поверить, что такие потрясения могут добавить несколько глубоких бороздок на лице.

Светлана Камынина — 43 года

Светлана Камынина. Фото © Instagram / actresskamynina, actresskamynina

Зрителям Светлана Камынина могла запомниться по роли строгого и вспыльчивого главврача Анастасии Кисегач в сериале "Интерны", которая была влюблена в героя Ивана Охлобыстина, славившегося скверным характером. И если сейчас пользователи сумели разглядеть морщинки у неё на лице, которые добавляют возраста, то к фигуре артистки придраться просто нельзя. Светлана занимается йогой, танцами на пилоне и находится в хорошей физической форме.

Дарья Мороз — 38 лет

Дарья Мороз. Фото © Instagram / d_moroz, d_moroz

Глядя на ещё одну звезду сериала "Содержанки", экс-супругу режиссёра Константина Богомолова, лауреата "Ники" и "Золотой маски" Дарью Мороз, кажется, что именно такой и должна быть сильная, независимая и красивая женщина. Однако у неё на лице лежит тяжёлая печать прожитых лет. Дарье пришлось рано повзрослеть: в возрасте 16 лет она пережила страшную трагедию — гибель мамы, актрисы Марины Левтовой, с которой вместе ехала на снегоходе.

Алёна Водонаева — 39 лет

Алёна Водонаева. Фото © Instagram / alenavodonaeva, alenavodonaeva