10 примеров производственного брака, который сделал товар только ценнее

"Нашёл в своей копии "Августовских пушек" странную особенность", — ThirteenthFinger

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"В пачке мармеладных червячков обнаружил производственный брак", — cool_man_joe

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"Эта одноразовая ложка больше похожа на современное искусство", — NoahSem

Фото © Reddit / NoahSem

"С этой пачкой чипсов явно что-то не то", — cool_beans550

Фото © Reddit / cool_beans550

"Купил маркер, а в нём вообще нет краски", — evanthebouncy

Фото © Reddit / evanthebouncy

"Попались самые бесполезные саморезы", — deleted

Фото © Reddit / deleted

"Нашла в магазине "Таргет" обезьянку, которая грустит из-за брака", — Sevencer

Фото © Reddit / Sevencer

"Занимательный дефект на золотой монете, которую я недавно купил. Я не против", — Deacon86

Фото © Reddit / Deacon86

"В спайке оказалась бутылка с браком", — nish_is_me

Фото © Reddit / nish_is_me

"И как мне из этого есть?" — RorschachKovacs