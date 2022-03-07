10 примеров производственного брака, который сделал товар только ценнее
Бракованные товары принято сдавать обратно в магазин, но, поверьте, иногда с конвейеров сходят такие редкие вещи, что они легко могут стать частью чьей-нибудь коллекции. Собрали как раз такие случаи.
"Нашёл в своей копии "Августовских пушек" странную особенность", — ThirteenthFinger
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"В пачке мармеладных червячков обнаружил производственный брак", — cool_man_joe
Фото © Reddit / cool_man_joe
"Эта одноразовая ложка больше похожа на современное искусство", — NoahSem
Фото © Reddit / NoahSem
"С этой пачкой чипсов явно что-то не то", — cool_beans550
Фото © Reddit / cool_beans550
"Купил маркер, а в нём вообще нет краски", — evanthebouncy
Фото © Reddit / evanthebouncy
"Попались самые бесполезные саморезы", — deleted
Фото © Reddit / deleted
"Нашла в магазине "Таргет" обезьянку, которая грустит из-за брака", — Sevencer
Фото © Reddit / Sevencer
"Занимательный дефект на золотой монете, которую я недавно купил. Я не против", — Deacon86
Фото © Reddit / Deacon86
"В спайке оказалась бутылка с браком", — nish_is_me
Фото © Reddit / nish_is_me
"И как мне из этого есть?" — RorschachKovacs
Фото © Reddit / RorschachKovacs
Reddit / NoahSem, cool_man_joe