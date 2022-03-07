Дети порноактрис поделились, каково жить с "горячей" мамой, и эти истории вас удивят
Как думаете, как живётся детям порнозвёзд? Звучит как что-то, что потом придётся несколько лет прорабатывать с психотерапевтом. А вот что об этом говорят ребята, которые родились в таких семьях.
Обложка © Shutterstock
Она была хорошей мамой
"Ничего такого прям запоминающегося не было. Я не знал об этом, пока не подрос. Помню, тогда меня больше шокировал не сам факт, что она снимается в порно, а то, что я выяснил это так поздно. Думаю, из-за того, что я не узнал об этом в детстве, на меня это никак не повлияло.
Ещё несколько уточнений.
Нет, у неё не было абьюзивных парней всё время. Честно говоря, она вообще редко с кем-то встречалась. Как-то раз был парень, но он был хорошим и совершенно нормальным. Они расстались просто потому, что не подошли друг другу, а не из-за того, что она снималась в порно.
Нет, она не была наркоманкой.
Она растила меня одна после того, как умер мой отец. Ей пришлось делать всё, что в её силах.
Нет, мне не стыдно. Почти все люди, которым я об этом рассказываю, думают, что это круто, но потом мне всё равно приходится объяснять, что моё детство было нормальным, она была хорошей мамой: ни наркотиков, ничего такого", — 30-50_feralhogs.
Родители под запретом
Фото © Shutterstock
"Руководство моей школы запретило моим родителям приходить на мой же выпускной, потому что это было бы "неуместно". Это произошло годах в 2005–2006-х. Такая религиозная частная школа. Администрация узнала, кто они такие, когда кто-то из других родителей узнал их и сообщил администрации, что чувствует себя некомфортно, когда порнозвёзды (фильмы с которыми они, очевидно, смотрят) находятся рядом с их детьми. С ними согласились, и это, конечно, мне на руку не сыграло", — lilsnuff69.
Рассказал двоюродный брат
Фото © Shutterstock
"Честно говоря, я даже и не знала об этом, пока мне не исполнилось 15 лет, так что в детстве на меня это никак не влияло. Мама устроилась на не связанную с порнографией работу до моего рождения и была не самой популярной актрисой, так что, думаю, на улице её едва ли когда-то узнавали.
На самом деле об этом мне рассказал мой двоюродный брат (ничего не показывал), и позже я спросила об этом у мамы, а она подтвердила. Было, мягко говоря, неловко. Ну и ещё можно добавить, что у меня вообще не было никаких травмирующих историй и я нисколько этого не стыжусь", — kafelade.
Сменил три школы
Фото © Shutterstock
"За всё время обучения сменил три школы в трёх разных штатах. Фраза "Я откуда-то знаю твою маму" надоела очень быстро. Было много драк. А вопрос "Как там звали ту порноактрису?" продолжают задавать до сих пор, хоть она не снимается с 2000-го. Да и мамы у меня по факту не было. Жил с чёртовым монстром. Много наркотиков и алкоголя. Это было ужасно", — SunShyne91.
У меня хорошие гены
Фото © Shutterstock
"Моя мать была в Playboy. Честно говоря, меня это никогда не беспокоило. В средней школе все мои приятели об этом узнали и пытались меня троллить, но меня это не особо задевало. Всегда говорил: "Да, моя мама — модель "Плейбоя", а папа был достаточно хорош, чтобы её закадрить. Так что у меня хорошие гены", — Sad_Cumme.