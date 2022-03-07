Дети порноактрис поделились, каково жить с "горячей" мамой, и эти истории вас удивят

Она была хорошей мамой

"Ничего такого прям запоминающегося не было. Я не знал об этом, пока не подрос. Помню, тогда меня больше шокировал не сам факт, что она снимается в порно, а то, что я выяснил это так поздно. Думаю, из-за того, что я не узнал об этом в детстве, на меня это никак не повлияло.

Ещё несколько уточнений.

Нет, у неё не было абьюзивных парней всё время. Честно говоря, она вообще редко с кем-то встречалась. Как-то раз был парень, но он был хорошим и совершенно нормальным. Они расстались просто потому, что не подошли друг другу, а не из-за того, что она снималась в порно.

Нет, она ​​не была наркоманкой.

Она ​​растила меня одна после того, как умер мой отец. Ей пришлось делать всё, что в её силах.

Нет, мне не стыдно. Почти все люди, которым я об этом рассказываю, думают, что это круто, но потом мне всё равно приходится объяснять, что моё детство было нормальным, она была хорошей мамой: ни наркотиков, ничего такого", — 30-50_feralhogs.