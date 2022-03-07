Мединский: Делегация России ждёт украинцев для начала переговоров

В ходе встречи планируется обсудить политический и гуманитарный аспекты, а также военное урегулирование, подчеркнул он.

Российская делегация готова к переговорам, сообщил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Их пока ещё нет. Немного задерживаются. Это у нас уже стало дипломатической традицией со стороны Украины. Мы ждём. Мы готовы к переговорам", — сказал он журналистам на месте.

Он заявил, что в ходе встречи планируется обсудить "всё те же самые вопросы": политический и гуманитарный аспекты, а также военное урегулирование. Россия на следующий день после второго раунда переговоров была готова открыть гуманитарные коридоры на Украине, но почти ни один из них в полной мере не сработал, напомнил Мединский.