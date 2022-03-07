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7 марта, 13:06

Стали известны детали новых санкций ЕС против России

По предварительным данным, ввести ограничения против РФ планируют уже во вторник, 8 марта.

Европейский союз готовит новый пакет санкций в отношении России, который затронет несколько сфер. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, возможна блокировка европейских портов для российских судов и грузов, в том числе возможно ограничение перевозки сжиженного природного газа. Санкции могут затронуть и военные технологии. По предварительным данным, принять новый пакет санкций против России в ЕС готовятся уже во вторник, 8 марта.

Министры финансов Евросоюза начали обсуждать усиление санкций против России

Министры финансов Евросоюза начали обсуждать усиление санкций против России

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

Pixabay

Оксана Попова

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