Стали известны детали новых санкций ЕС против России

Европейский союз готовит новый пакет санкций в отношении России, который затронет несколько сфер. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, возможна блокировка европейских портов для российских судов и грузов, в том числе возможно ограничение перевозки сжиженного природного газа. Санкции могут затронуть и военные технологии. По предварительным данным, принять новый пакет санкций против России в ЕС готовятся уже во вторник, 8 марта.