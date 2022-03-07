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7 марта, 12:56

Спецборт Ил-96 доставил в Москву объявленных в США персонами нон грата дипломатов

Уточняется, что рейс прошёл успешно. Соединённые Штаты также покинули родственники сотрудников дипмиссии.

Российские дипломаты, объявленные в США персонами нон грата, вернулись на родину. Они были доставлены на самолёте специального лётного отряда "Россия", который занимается перелётами руководства страны. Воздушное судно приземлилось сегодня в аэропорту Внуково-2.

"Рейс прошёл благополучно. Дипломаты и члены их семей доставлены на родину", — сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

Объявленные персонами нон грата российские дипломаты при ООН вылетели из США в РФ

Объявленные персонами нон грата российские дипломаты при ООН вылетели из США в РФ

Напомним, постпред РФ Василий Небензя 28 февраля заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они должны были покинуть Соединённые Штаты к 7 марта. Постоянный представитель РФ при всемирной организации подчеркнул, что высылка сотрудников миссии является неуважением Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной. Позже российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал высылку дипломатов при ООН враждебным выпадом против РФ. В МИД РФ пообещали, что высылка российских дипломатов при ООН из США не останется без ответа.

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Pexels

Александра Васильева

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