Спецборт Ил-96 доставил в Москву объявленных в США персонами нон грата дипломатов
Уточняется, что рейс прошёл успешно. Соединённые Штаты также покинули родственники сотрудников дипмиссии.
Российские дипломаты, объявленные в США персонами нон грата, вернулись на родину. Они были доставлены на самолёте специального лётного отряда "Россия", который занимается перелётами руководства страны. Воздушное судно приземлилось сегодня в аэропорту Внуково-2.
"Рейс прошёл благополучно. Дипломаты и члены их семей доставлены на родину", — сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.
Напомним, постпред РФ Василий Небензя 28 февраля заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они должны были покинуть Соединённые Штаты к 7 марта. Постоянный представитель РФ при всемирной организации подчеркнул, что высылка сотрудников миссии является неуважением Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной. Позже российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал высылку дипломатов при ООН враждебным выпадом против РФ. В МИД РФ пообещали, что высылка российских дипломатов при ООН из США не останется без ответа.
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