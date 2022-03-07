Политолог Воскресенский пояснил, от чего зависит график переговоров России с Украиной
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Начало третьего этапа саммита между Москвой и Киевом запланировано на 17:00 по московскому времени в Белоруссии.
Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский рассказал, что начало переговоров между российской стороной и Киевом может быть перенесено из-за более позднего прибытия делегации из Киева, поскольку представители украинской стороны направляются в Белоруссию через Польшу.
"Как всегда, российская сторона и белорусская сторона (как организатор встречи) привязана к украинской логистике. Время приезда делегации из Украины в Белоруссию. В этом всегда главная проблема", — рассказал Юрий Воскресенский в беседе с телеканалом "Звезда".
Лайф сообщал, что делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной по "Операции Z", которые могут состояться уже сегодня. Ранее представители двух стран уже дважды встречались для обсуждения условий прекращения "Операции Z" — в Гомельской области и Беловежской Пуще. На этот раз встреча запланирована в том же месте, где проходил второй раунд, — в Доме охотника в Брестской области. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.