Политолог Воскресенский пояснил, от чего зависит график переговоров России с Украиной

Начало третьего этапа саммита между Москвой и Киевом запланировано на 17:00 по московскому времени в Белоруссии.

Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский рассказал, что начало переговоров между российской стороной и Киевом может быть перенесено из-за более позднего прибытия делегации из Киева, поскольку представители украинской стороны направляются в Белоруссию через Польшу.

"Как всегда, российская сторона и белорусская сторона (как организатор встречи) привязана к украинской логистике. Время приезда делегации из Украины в Белоруссию. В этом всегда главная проблема", — рассказал Юрий Воскресенский в беседе с телеканалом "Звезда".