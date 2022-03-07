Иностранцы оказались не нужны: "Краснодар" без легионеров дома переиграл "Урал" в матче РПЛ

Отметим, что в составе "Краснодара" не нашлось места легионерам, которые покинули клуб по ходу этой недели. Победу же "быкам" принесли точные удары Эдуарда Сперцяна и Владимира Ильина. Подшефные Игоря Шалимова на это ответили голом Эрика Бикфалви. В концовке "Урал" попытался забить второй, однако ещё раз пробить Матвея Сафонова гости не смогли.