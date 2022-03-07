Иностранцы оказались не нужны: "Краснодар" без легионеров дома переиграл "Урал" в матче РПЛ
Благодаря этой победе южане сумели подняться на пятую строчку в турнирной таблице.
Футбольный клуб "Краснодар" на своём поле переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 20-го тура РПЛ со счётом 2:1.
Отметим, что в составе "Краснодара" не нашлось места легионерам, которые покинули клуб по ходу этой недели. Победу же "быкам" принесли точные удары Эдуарда Сперцяна и Владимира Ильина. Подшефные Игоря Шалимова на это ответили голом Эрика Бикфалви. В концовке "Урал" попытался забить второй, однако ещё раз пробить Матвея Сафонова гости не смогли.
В турнирной таблице у "Краснодара" теперь 32 очка и промежуточное пятое место, тогда как "Урал" расположился на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.
VK / ФК "Урал"