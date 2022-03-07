Минцифры: В России не планируется отключение Интернета изнутри
Госорганам изложен набор простейших рекомендаций по кибергигиене, чтобы защититься от грязного, вредоносного трафика.
Отключение Интернета внутри России не планируется, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития РФ, комментируя опубликованную в Сети телеграмму с рекомендациями по кибергигиене для госорганов.
"В телеграмме для госорганов изложен набор простейших рекомендаций по кибергигиене, которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами. В России не планируется отключение Интернета изнутри", — говорится в сообщении.
За последние дни в РФ также приостановили работу нескольких СМИ. Так, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Кроме того, приостановили работу в России телеканал "Дождь"* и издание Znak.com. Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook. В службе отметили, что с октября 2020 года зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. Также РКН ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си. Ведомство приняло аналогичные меры в отношении интернет-издания "Медуза"* и "Радио Свобода"*. Учитывая вышеизложенное, у пользователей Сети закрались мысли о том, что Правительство России может отключить страну от глобального Интернета.
* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.
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