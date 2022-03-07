Минцифры: В России не планируется отключение Интернета изнутри

Отключение Интернета внутри России не планируется, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития РФ, комментируя опубликованную в Сети телеграмму с рекомендациями по кибергигиене для госорганов.

"В телеграмме для госорганов изложен набор простейших рекомендаций по кибергигиене, которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами. В России не планируется отключение Интернета изнутри", — говорится в сообщении.