"ВКонтакте" отметила двукратный рост активности на сервисе "Клипы"

Российская социальная сеть "ВКонтакте" сообщила о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в "Клипах". Побит новый рекорд активности пользователей, отметила пресс-служба VK.

"Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами. Общение и обмен положительными эмоциями сейчас как никогда актуальны. Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку", — говорится в сообщении.

Кроме того, в компании объявили об активности в "Клипах" с общим призовым фондом 100 миллионов рублей.