"ВКонтакте" отметила двукратный рост активности на сервисе "Клипы"
В компании рассказали о массовой регистрации авторов контента из других платформ, а также отметили деятельность тех, кто в соцсети уже давно.
Российская социальная сеть "ВКонтакте" сообщила о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в "Клипах". Побит новый рекорд активности пользователей, отметила пресс-служба VK.
"Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами. Общение и обмен положительными эмоциями сейчас как никогда актуальны. Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку", — говорится в сообщении.
Кроме того, в компании объявили об активности в "Клипах" с общим призовым фондом 100 миллионов рублей.
Лайф сообщал, что 2 марта соцсеть "ВКонтакте" зафиксировала резкий скачок активности аудитории и просмотра контента. Так, за последнюю неделю на 5% выросли просмотры ленты новостей. Кроме того, на 15% увеличилось среднесуточное количество просмотров видео.
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