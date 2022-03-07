Медведев "поздравил" европейские страны с рекордной ценой на газ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к странам Запада и высмеял их неумение думать на шаг вперёд. Он прокомментировал рекордный рост цен на газ в Европе и напомнил о решении чиновников заморозить "Северный поток – 2".

"Могу только поздравить "дальновидных" европейских коллег, которые надёжно защитились от коварных русских и проекта "Северный поток – 2", — сказал он журналистам.