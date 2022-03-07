НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 13:34

Медведев "поздравил" европейские страны с рекордной ценой на газ

Он связал резко подскочившую стоимость с заморозкой "Северного потока – 2", а также отметил недальновидность властей, которые "надёжно защитились от коварных русских".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к странам Запада и высмеял их неумение думать на шаг вперёд. Он прокомментировал рекордный рост цен на газ в Европе и напомнил о решении чиновников заморозить "Северный поток – 2".

"Могу только поздравить "дальновидных" европейских коллег, которые надёжно защитились от коварных русских и проекта "Северный поток – 2", — сказал он журналистам.

Эксперт Пасечник объяснил рост цены газа в ЕС и призвал готовиться к $5000 за тысячу кубов

Эксперт Пасечник объяснил рост цены газа в ЕС и призвал готовиться к $5000 за тысячу кубов

Напомним, стоимость газа в Европе достигла $3700 за тысячу кубов — это максимум за всю историю. Позже голубое топливо подросло до отметки $3900 за одну тысячу кубометров. Эксперты связывают такой рост с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Обложка ©

ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1