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Опубликовано 7 марта 2022, 13:30
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Делегация Киева прилетела на третий раунд переговоров с Россией на натовских вертолётах

Начало саммита между Москвой и Киевом запланировано на 17:00 по московскому времени в Белоруссии.

Украинская делегация прилетела на третий раунд переговоров с Россией на вертолётах. Видео © Телеграм-канал Belta

Киевская делегация прилетела в Белоруссию для участия в российско-украинских переговорах, которые запланированы на сегодня (17:00 по московскому времени). Судя по видео с места событий, в качестве транспорта они выбрали натовские вертолёты. В прошлый раз они воспользовались винтокрылыми машинами Белоруссии.

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Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Виктория Дитрих
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