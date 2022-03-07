Делегация Киева прилетела на третий раунд переговоров с Россией на натовских вертолётах

Начало саммита между Москвой и Киевом запланировано на 17:00 по московскому времени в Белоруссии.

Украинская делегация прилетела на третий раунд переговоров с Россией на вертолётах. Видео © Телеграм-канал Belta

Киевская делегация прилетела в Белоруссию для участия в российско-украинских переговорах, которые запланированы на сегодня (17:00 по московскому времени). Судя по видео с места событий, в качестве транспорта они выбрали натовские вертолёты. В прошлый раз они воспользовались винтокрылыми машинами Белоруссии.