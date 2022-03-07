НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 13:30

Делегация Киева прилетела на третий раунд переговоров с Россией на натовских вертолётах

Начало саммита между Москвой и Киевом запланировано на 17:00 по московскому времени в Белоруссии.

Украинская делегация прилетела на третий раунд переговоров с Россией на вертолётах. Видео © Телеграм-канал Belta

Киевская делегация прилетела на в Белоруссию для участия в российско-украинских переговорах, которые запланированы на сегодня, в 17:00 по московскому времени. Судя по видео с места событий, в качестве транспорта они выбрали натовские вертолёты. В прошлый раз они воспользовались винтокрылыми машинами Белоруссии.

Мединский: Делегация России ждёт украинцев для начала переговоров

Мединский: Делегация России ждёт украинцев для начала переговоров

Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Обложка ©

Телеграм-канал Belta

Виктория Дитрих

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1