Делегация Киева прилетела на третий раунд переговоров с Россией на натовских вертолётах

Киевская делегация прилетела на в Белоруссию для участия в российско-украинских переговорах, которые запланированы на сегодня, в 17:00 по московскому времени. Судя по видео с места событий, в качестве транспорта они выбрали натовские вертолёты. В прошлый раз они воспользовались винтокрылыми машинами Белоруссии.