Профессор Штоль рассказал, чего стоит ждать от переговоров Лаврова и Кулебы

По его мнению, согласие России на встречу министров говорит о том, что власти готовы к разрешению критической ситуации на Украине и вокруг неё.

Переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, запланированные в Турции на 10 марта, носят скорее демонстративный характер. Условия у России остаются те же, поэтому вряд ли можно ожидать значительного смягчения ситуации, сказал Лайфу профессор Дипломатической академии Владимир Штоль.

По его мнению, с учётом нынешнего положения дел, в частности переговоров России и Украины в Белоруссии, не стоит надеяться даже на частичное разрешение конфликта, в том числе в гуманитарном вопросе на юго-востоке страны. Эксперт напомнил, что Вооружённые силы Украины и нацбатальоны перекрывают возможность мирным гражданам эвакуироваться из осаждённых населённых пунктов.