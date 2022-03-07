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Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 13:46
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Профессор Штоль рассказал, чего стоит ждать от переговоров Лаврова и Кулебы

По его мнению, согласие России на встречу министров говорит о том, что власти готовы к разрешению критической ситуации на Украине и вокруг неё.

Переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, запланированные в Турции на 10 марта, носят скорее демонстративный характер. Условия у России остаются те же, поэтому вряд ли можно ожидать значительного смягчения ситуации, сказал Лайфу профессор Дипломатической академии Владимир Штоль.

По его мнению, с учётом нынешнего положения дел, в частности переговоров России и Украины в Белоруссии, не стоит надеяться даже на частичное разрешение конфликта, в том числе в гуманитарном вопросе на юго-востоке страны. Эксперт напомнил, что Вооружённые силы Украины и нацбатальоны перекрывают возможность мирным гражданам эвакуироваться из осаждённых населённых пунктов.

"То, что российская сторона согласилась на встречу министра иностранных дел с украинской стороной, это, наверное, хороший показатель и признак того, что Россия готова к переговорам и разрешению критической ситуации на Украине и вокруг неё. [На встрече Лаврова и Кулебы] возможно решение только сугубо частных вопросов, но, может быть, и очень важных. Хотелось бы надеяться на решение в области гуманитарной ситуации на Украине", — отметил Штоль.

Лавров и Кулеба встретятся в Анталье 10 марта
Лавров и Кулеба встретятся в Анталье 10 марта

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров планируется сегодня в 17:00. Делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket, © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Кристина Шайдуллина
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