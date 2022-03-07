Во Франции назвали окончательный список кандидатов на пост президента

Во Франции за кресло президента на предстоящих апрельских выборах поборются двенадцать политиков. Глава Конституционного совета страны Лоран Фабиус объявил окончательный список кандидатов на этот пост.

В список попали лишь те политики, которые смогли собрать более 500 подписей избранных должностных лиц в свою поддержку до 4 марта. Первый тур выборов президента Франции назначен на 10 апреля, второй — на 24 апреля.