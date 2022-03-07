Во Франции назвали окончательный список кандидатов на пост президента
Ими стали 12 политиков, которые смогли собрать более 500 подписей избранных должностных лиц в свою поддержку.
Во Франции за кресло президента на предстоящих апрельских выборах поборются двенадцать политиков. Глава Конституционного совета страны Лоран Фабиус объявил окончательный список кандидатов на этот пост.
Среди претендентов на должность главы государства — действующий президент Эммануэль Макрон, сторонник крайне правых взглядов Эрик Земмур, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристов Валери Пекресс.
В список попали лишь те политики, которые смогли собрать более 500 подписей избранных должностных лиц в свою поддержку до 4 марта. Первый тур выборов президента Франции назначен на 10 апреля, второй — на 24 апреля.
Ранее Лайф писал, что кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против России. Политик считает, что республике пора перестать быть инструментом Соединённых Штатов, которые настраивают страны Европы против РФ. Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае своей победы. Валери Пекресс, напротив, заявила, что является сторонником участия страны в альянсе и выступает за укрепление Европейского союза.