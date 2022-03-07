Украинский суд заочно арестовал Николая Баскова
Генпрокурор Венедиктова посоветовала артисту потратить своё время на поиск адекватных и грамотных юристов.
Николай Басков. Фото © Instagram / nikolaibaskov
Украинский суд заочно арестовал народного артиста России, эстрадного певца Николая Баскова по подозрению в "пропаганде и оправдании войны". Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Поводом для такого решения суда стал пост в "Инстаграме" артиста в поддержку действий российского президента и "Операции Z".
"Ближе к делу, Николай Викторович Басков. С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина — подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Больше того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришёл к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте", — написала Венедиктова на своей странице в "Фейсбуке".
Она предупредила певца, что "в самом скором будущем" он будет задержан правоохранителями той страны, границу которой он пересечёт. Она рекомендовала артисту потратить время на поиск адекватных и грамотных юристов.
Ранее суд на Украине заочно арестовал кинорежиссёра Никиту Михалкова и певца Олега Газманова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны. Михалков высмеял решение украинского суда, который к тому же объявил его в международный розыск. Режиссёр отметил, что хотел бы отправить генпрокурору Ирине Венедиктовой ссылку на новый выпуск "Бесогона", однако, по его мнению, "ей это уже не поможет".