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7 марта, 13:55

Украинский суд заочно арестовал Николая Баскова

Генпрокурор Венедиктова посоветовала артисту потратить своё время на поиск адекватных и грамотных юристов.

<p>Николай Басков.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CGw40qVnh3v/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nikolaibaskov</a></p>

Николай Басков. Фото © Instagram / nikolaibaskov

Украинский суд заочно арестовал народного артиста России, эстрадного певца Николая Баскова по подозрению в "пропаганде и оправдании войны". Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Поводом для такого решения суда стал пост в "Инстаграме" артиста в поддержку действий российского президента и "Операции Z".

"Ближе к делу, Николай Викторович Басков. С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина — подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Больше того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришёл к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте", — написала Венедиктова на своей странице в "Фейсбуке".

Она предупредила певца, что "в самом скором будущем" он будет задержан правоохранителями той страны, границу которой он пересечёт. Она рекомендовала артисту потратить время на поиск адекватных и грамотных юристов.

Латвия внесла Николая Баскова в список нежелательных лиц

Латвия внесла Николая Баскова в список нежелательных лиц

Ранее суд на Украине заочно арестовал кинорежиссёра Никиту Михалкова и певца Олега Газманова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны. Михалков высмеял решение украинского суда, который к тому же объявил его в международный розыск. Режиссёр отметил, что хотел бы отправить генпрокурору Ирине Венедиктовой ссылку на новый выпуск "Бесогона", однако, по его мнению, "ей это уже не поможет".

Александра Васильева

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