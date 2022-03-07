СМИ: ФИФА разрешит легионерам РПЛ перейти в иностранные клубы до конца сезона
Официально об этом решении может быть объявлено по ходу сегодняшнего дня.
ФИФА может разрешить легионерам команд РПЛ перейти до конца сезона в иностранные клубы. Об этом пишет New York Times.
По данным издания, организация разрешит игрокам приостановить свои соглашения с клубами из России, продолжив карьеру в заграничных командах. При этом, возможно это будет только до 30 июня. После этого футболисты будут обязаны вернуться в команды из России. Ожидается, что официально о таком решении будет объявлено в течение сегодняшнего дня.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы.
ФК "Спартак-Москва"