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7 марта, 14:05

СМИ: ФИФА разрешит легионерам РПЛ перейти в иностранные клубы до конца сезона

Официально об этом решении может быть объявлено по ходу сегодняшнего дня.

ФИФА может разрешить легионерам команд РПЛ перейти до конца сезона в иностранные клубы. Об этом пишет New York Times.

По данным издания, организация разрешит игрокам приостановить свои соглашения с клубами из России, продолжив карьеру в заграничных командах. При этом, возможно это будет только до 30 июня. После этого футболисты будут обязаны вернуться в команды из России. Ожидается, что официально о таком решении будет объявлено в течение сегодняшнего дня.

Стыковой матч ЧМ в Катаре Россия – Польша может состояться в июне

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Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы.

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев
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