СМИ: ФИФА разрешит легионерам РПЛ перейти в иностранные клубы до конца сезона

По данным издания, организация разрешит игрокам приостановить свои соглашения с клубами из России, продолжив карьеру в заграничных командах. При этом, возможно это будет только до 30 июня. После этого футболисты будут обязаны вернуться в команды из России. Ожидается, что официально о таком решении будет объявлено в течение сегодняшнего дня.