Бойко резко отреагировал на слухи о "требовании России" назначить его премьером Украины

Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко отреагировал на сообщения о том, что Россия на переговорах в Белоруссии якобы выдвинула требование назначить его премьер-министром Украины.

"Сегодня распространяется неправдивая информация, что якобы Россия на переговорах выдвигает требование о назначении Юрия Бойко премьер-министром. Это фейк и провокация, направленная на дискредитацию наших инициатив по прекращению боевых действий и предотвращение гуманитарного кризиса на Украине", — резко высказался политик на своей странице в Facebook.