Бойко резко отреагировал на слухи о "требовании России" назначить его премьером Украины
Политик убеждён, что эту информацию распространяют для дискредитации инициатив его партии по предотвращению гуманитарного кризиса в стране.
Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко отреагировал на сообщения о том, что Россия на переговорах в Белоруссии якобы выдвинула требование назначить его премьер-министром Украины.
"Сегодня распространяется неправдивая информация, что якобы Россия на переговорах выдвигает требование о назначении Юрия Бойко премьер-министром. Это фейк и провокация, направленная на дискредитацию наших инициатив по прекращению боевых действий и предотвращение гуманитарного кризиса на Украине", — резко высказался политик на своей странице в Facebook.
Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров между Россией и Украиной проходит в Беловежской Пуще. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.