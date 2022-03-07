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Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 16:17
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Бойко резко отреагировал на слухи о "требовании России" назначить его премьером Украины

Политик убеждён, что эту информацию распространяют для дискредитации инициатив его партии по предотвращению гуманитарного кризиса в стране.

Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко отреагировал на сообщения о том, что Россия на переговорах в Белоруссии якобы выдвинула требование назначить его премьер-министром Украины.

"Сегодня распространяется неправдивая информация, что якобы Россия на переговорах выдвигает требование о назначении Юрия Бойко премьер-министром. Это фейк и провокация, направленная на дискредитацию наших инициатив по прекращению боевых действий и предотвращение гуманитарного кризиса на Украине", — резко высказался политик на своей странице в Facebook.

Делегация Киева прилетела на третий раунд переговоров с Россией на натовских вертолётах
Делегация Киева прилетела на третий раунд переговоров с Россией на натовских вертолётах

Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров между Россией и Украиной проходит в Беловежской Пуще. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Андрей Бражников
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