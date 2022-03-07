Бойко резко отреагировал на слухи о "требовании России" назначить его премьером Украины

Политик убеждён, что эту информацию распространяют для дискредитации инициатив его партии по предотвращению гуманитарного кризиса в стране.

Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко отреагировал на сообщения о том, что Россия на переговорах в Белоруссии якобы выдвинула требование назначить его премьер-министром Украины.