"Единая Россия" призвала национализировать производства ушедших из РФ западных компаний

В партии подчеркнули, что так хотят защитить сотрудников предприятий, ведь подобные действия иностранных организаций подпадают под категорию "предумышленное банкротство".

Депутаты "Единой России" предложили национализировать производства тех иностранных компаний, которые уходят с российского рынка и объявляют о закрытии здесь своих заводов после начала российской спецоперации на Украине. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании... Такие действия западных компаний не что иное, как предумышленное банкротство", — объяснил он.