"Единая Россия" призвала национализировать производства ушедших из РФ западных компаний
В партии подчеркнули, что так хотят защитить сотрудников предприятий, ведь подобные действия иностранных организаций подпадают под категорию "предумышленное банкротство".
Депутаты "Единой России" предложили национализировать производства тех иностранных компаний, которые уходят с российского рынка и объявляют о закрытии здесь своих заводов после начала российской спецоперации на Украине. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании... Такие действия западных компаний не что иное, как предумышленное банкротство", — объяснил он.
Турчак подчеркнул, что решения зарубежных брендов об уходе из России политически ангажированы. Как результат — незаконно уволенные сотрудники таких предприятий в нашей стране. Национализация — это крайняя мера, но "ударов в спину мы не потерпим", заключил он.
Ранее сообщалось, ряд иностранных брендов уходит из России из-за начала Москвой "Операции Z" на Украине по денацификации, а также после введения Западом антироссийских санкций. Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Также свои заводы в России закрывают некоторые автоконцерны: Toyota, Renault, Ford и Nissan.
ТАСС / Максим Стулов