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7 марта, 15:53

Канада объявила о введении санкций ещё против 10 россиян

По словам Трюдо, это бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники.

Глава Правительства Канады Джастин Трюдо объявил о введении санкций в отношении ещё десяти физических лиц из России из-за специальной военной "Операции Z" на Украине.

"Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек, причастных к этому необоснованному вторжению. В список входят бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководства", — сказал он на пресс-конференции.

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Отметим, что это далеко не первые санкции, которые Канада ввела против России в последние дни. Так, ранее ограничения коснулись десяти человек, являющихся ключевыми сотрудниками компаний "Газпром" и "Роснефть", Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Антона Силуанова и других. Кроме того, до этого Канада отреагировала санкциями на признание Москвой ДНР и ЛНР.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

Pexels

Николь Вербер

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