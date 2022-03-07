Канада объявила о введении санкций ещё против 10 россиян

Глава Правительства Канады Джастин Трюдо объявил о введении санкций в отношении ещё десяти физических лиц из России из-за специальной военной "Операции Z" на Украине.

"Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек, причастных к этому необоснованному вторжению. В список входят бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководства", — сказал он на пресс-конференции.