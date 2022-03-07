Мужчина на грузовике протаранил ворота Посольства России в Дублине

Грузовик протаранил ворота Посольства РФ в городе Дублине в Ирландии, водитель задержан на месте происшествия, сообщает телерадиокомпания RTE.

"Человека задержали после того, как большой грузовик врезался в ворота российского посольства в Дублине", — говорится в сообщении на сайте телерадиокомпании.