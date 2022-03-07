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7 марта, 15:48

Мужчина на грузовике протаранил ворота Посольства России в Дублине

В результате произошедшего никто не пострадал. По факту случившегося полиция намерена провести расследование.

<p>Фото © <a href="https://www.rte.ie/news/ireland/2022/0307/1284925-embassy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rte.ie</a></p>

Фото © rte.ie

Грузовик протаранил ворота Посольства РФ в городе Дублине в Ирландии, водитель задержан на месте происшествия, сообщает телерадиокомпания RTE.

"Человека задержали после того, как большой грузовик врезался в ворота российского посольства в Дублине", — говорится в сообщении на сайте телерадиокомпании.

В результате произошедшего никто не пострадал. По факту случившегося полиция намерена провести расследование. В целях безопасности она перекрыла близлежащие улицы.

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Андрей Бражников

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