Мужчина на грузовике протаранил ворота Посольства России в Дублине
В результате произошедшего никто не пострадал. По факту случившегося полиция намерена провести расследование.
Фото © rte.ie
Грузовик протаранил ворота Посольства РФ в городе Дублине в Ирландии, водитель задержан на месте происшествия, сообщает телерадиокомпания RTE.
"Человека задержали после того, как большой грузовик врезался в ворота российского посольства в Дублине", — говорится в сообщении на сайте телерадиокомпании.
В результате произошедшего никто не пострадал. По факту случившегося полиция намерена провести расследование. В целях безопасности она перекрыла близлежащие улицы.
Ранее Лайф сообщал, что в Париже совершено нападение на представительство Россотрудничества. А Посольству России в Великобритании поступило несколько сотен звонков с угрозами. Дипмиссия в Берне попросила Швейцарию обеспечить безопасность для сотрудников из-за угроз.