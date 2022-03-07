Украинские националисты размещают огневые точки в домах с надписями "Не стреляйте — дети!"

Мирные жители вынуждены писать на стенах и дверях домов эти тревожные предупреждения, а радикалы в них селятся.

Брифинг Минобороны РФ о ходе "Операции Z" на 7 марта. Видео © Минобороны РФ

Украинские националисты размещают огневые точки в домах с надписями "Не стреляйте — здесь дети!", сообщил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: "Не стреляйте — здесь дети!" Однако нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с надписями "Не стреляйте — здесь дети!", разворачивают свои огневые точки", — говорит Конашенков.

По его словам, боевики открывают огонь по всем людям, которые пытаются выйти из домов. Жители Мариуполя вынуждены прятаться в холодных подвалах. При этом в домах нет электричества, из-за чего люди вынуждены разводить на улицах костры и готовить себе пищу на огне. Однако украинские нацисты разгоняют мирных жителей и не позволяют им даже приготовить еду.