"Сочи" на глазах у Карпина вырвал победу в матче с "Ростовом"
Команда Владимира Федотова сумела вернуться в тройку лидеров и продолжить погоню за "Динамо".
Футбольный клуб "Сочи" в гостевом матче 20-го тура РПЛ переиграл "Ростов" со счётом 1:0.
Автором единственного мяча в игре стал Кристиан Нобоа, который был точен с пенальти в самом конце встречи. Добавим, что за матчем вживую наблюдал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
В итоге футболисты "Сочи" сумели вернуться в тройку лидеров, продолжая погоню за "Динамо". "Ростов" остаётся в зоне стыковых матчей за место в чемпионате страны.
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ФК "Ростов"