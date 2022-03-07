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7 марта, 15:31

"Сочи" на глазах у Карпина вырвал победу в матче с "Ростовом"

Команда Владимира Федотова сумела вернуться в тройку лидеров и продолжить погоню за "Динамо".

Футбольный клуб "Сочи" в гостевом матче 20-го тура РПЛ переиграл "Ростов" со счётом 1:0.

Автором единственного мяча в игре стал Кристиан Нобоа, который был точен с пенальти в самом конце встречи. Добавим, что за матчем вживую наблюдал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Карпин приехал на матч РПЛ "Ростов" — "Сочи"

Карпин приехал на матч РПЛ "Ростов" — "Сочи"

В итоге футболисты "Сочи" сумели вернуться в тройку лидеров, продолжая погоню за "Динамо". "Ростов" остаётся в зоне стыковых матчей за место в чемпионате страны.

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ФК "Ростов"

Шамиль Гаджиев

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