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7 марта, 15:21

Семак уходит в отрыв: "Зенит" переиграл "Уфу" в матче РПЛ и упрочил лидерство в сезоне

А вот команда из Башкортостана продолжает находиться в подвале турнирной таблицы.

Петербургский "Зенит" в родных стенах переиграл футбольный клуб "Уфа" со счётом 2:0 в матче 20-го тура РПЛ.

Счёт мощным и классным ударом из-за пределов штрафной открыл Даниил Круговой. Немногим позже преимущество "Зенита" укрепил Малком, установивший окончательный счёт в матче.

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С учётом поражения "Динамо" "Зенит" сумел увеличить свой отрыв до пяти очков и укрепить свои лидирующие позиции по ходу этого сезона РПЛ. "Уфа" же продолжает оставаться внизу турнирной таблицы.

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ФК "Зенит"

Шамиль Гаджиев

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