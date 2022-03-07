Захарова: Украина всегда рассматривалась НАТО и США как плацдарм против России

При этом она отметила, что жители Незалежной выступали в этой связи заложниками игры по глобальной дестабилизации ситуации в мире.

"Украина всегда рассматривалась НАТО, всегда рассматривалась Вашингтоном как плацдарм, который направлен против нашей страны, а в принципе и сама страна [Украина], и политический её руководящий состав, да и народ Украины также рассматривался и НАТО, и прежде всего Вашингтоном как заложники своей собственной игры по глобальной дестабилизации ситуации в мире", — сказала она в эфире Первого канала в передаче "Большая игра".