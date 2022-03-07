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Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 15:22

Захарова: Украина всегда рассматривалась НАТО и США как плацдарм против России

При этом она отметила, что жители Незалежной выступали в этой связи заложниками игры по глобальной дестабилизации ситуации в мире.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина всегда рассматривалась НАТО и Вашингтоном как плацдарм, который направлен против России.

"Украина всегда рассматривалась НАТО, всегда рассматривалась Вашингтоном как плацдарм, который направлен против нашей страны, а в принципе и сама страна [Украина], и политический её руководящий состав, да и народ Украины также рассматривался и НАТО, и прежде всего Вашингтоном как заложники своей собственной игры по глобальной дестабилизации ситуации в мире", — сказала она в эфире Первого канала в передаче "Большая игра".

Захарова отметила попытки НАТО "втягивать" новые страны под предлогом операции на Украине
Захарова отметила попытки НАТО "втягивать" новые страны под предлогом операции на Украине

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Николь Вербер
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