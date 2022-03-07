Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим коллегой из Ирана Хосейном Амир Абдоллахияном ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в контексте переговоров в Вене.

Также в ходе разговора было отмечено, что реанимирование СВПД должно обеспечивать равные права всех его участников в отношении беспрепятственного развития сотрудничества во всех областях без какой-либо дискриминации. Кроме того, Лавров и Абдоллахиан обменялись мнениями по поводу некоторых актуальных вопросов региональной и международной повестки дня — в частности, по сирийскому урегулированию и ситуации на Украине.