Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление ядерной сделки
Также они обменялись мнениями по поводу некоторых актуальных вопросов региональной и международной повестки дня — в частности, по сирийскому урегулированию и ситуации на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим коллегой из Ирана Хосейном Амир Абдоллахияном ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в контексте переговоров в Вене.
"Основное внимание было уделено восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся переговоров в Вене", — говорится в сообщении МИД РФ.
Также в ходе разговора было отмечено, что реанимирование СВПД должно обеспечивать равные права всех его участников в отношении беспрепятственного развития сотрудничества во всех областях без какой-либо дискриминации. Кроме того, Лавров и Абдоллахиан обменялись мнениями по поводу некоторых актуальных вопросов региональной и международной повестки дня — в частности, по сирийскому урегулированию и ситуации на Украине.
Напомним, в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, то есть выше уровня, который считается оружейным. Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. В марте 2021 года новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении республики.