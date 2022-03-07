Блинкен объяснил главный страх из-за введения бесполётной зоны над Украиной
Он отметил, что США не хотят расширения "спецоперации" на американскую территорию, а желают скорейшего её окончания.
Госсекретарь США Энтони Блинкен снова раскритиковал инициативу развёртывания бесполётной зоны над Украиной, подчеркнув, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.
"Мы говорили по поводу бесполётной зоны ранее, и для ясности повторю, что все наши усилия нацелены на скорейшее окончание этой войны, этих страданий. Чего мы не хотим, так это её расширения, расширения на наши страны, нашу собственную территорию", — заявил Энтони Блинкен в ходе своего визита в Латвию.
Как писал Лайф ранее, Зеленский попросил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты. Столтенберг объявил об отказе НАТО вводить бесполётную зону над Незалежной, после чего президент Украины усомнился в способности альянса кого-то защитить. Встречу глав МИД альянса, состоявшуюся в Брюсселе 4 марта, он оценил как слабую.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / EPA / MAST IRHAM