Блинкен объяснил главный страх из-за введения бесполётной зоны над Украиной

Он отметил, что США не хотят расширения "спецоперации" на американскую территорию, а желают скорейшего её окончания.

Госсекретарь США Энтони Блинкен снова раскритиковал инициативу развёртывания бесполётной зоны над Украиной, подчеркнув, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.

"Мы говорили по поводу бесполётной зоны ранее, и для ясности повторю, что все наши усилия нацелены на скорейшее окончание этой войны, этих страданий. Чего мы не хотим, так это её расширения, расширения на наши страны, нашу собственную территорию", — заявил Энтони Блинкен в ходе своего визита в Латвию.