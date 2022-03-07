Блинкен объяснил главный страх из-за введения бесполётной зоны над Украиной

"Мы говорили по поводу бесполётной зоны ранее, и для ясности повторю, что все наши усилия нацелены на скорейшее окончание этой войны, этих страданий. Чего мы не хотим, так это её расширения, расширения на наши страны, нашу собственную территорию", — заявил Энтони Блинкен в ходе своего визита в Латвию.