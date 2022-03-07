ФРГ и Нидерланды против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
Страны хотят, чтобы изначально исполнительное ведомство Европейского союза высказало своё мнение о степени готовности Незалежной к членству.
Несколько стран Евросоюза выступили против того, чтобы предоставить Украине на этой неделе статус кандидата на вступление. Против высказались ФРГ и Нидерланды. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на ряд дипломатов.
"Некоторые западные страны ЕС выступают против призывов блоку предоставить Украине так называемый статус кандидата на этой неделе", — говорится в сообщении агентства.
Данные страны хотят, чтобы изначально исполнительное ведомство Европейского союза высказало своё мнение о степени готовности Украины к членству в ЕС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: речь о военной оккупации страны не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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