НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 15:04

Захарова предрекла катастрофу из-за отправки наёмников и бомбардировщиков Запада в Киев

По её мнению, украинские силовики не контролируют происходящее, они накаляют обстановку, "прячась за гражданским населением".

Поставки оружия, бомбардировщиков и отправка наёмников на Украину со стороны Запада не только не смогут улучшить ситуацию в стране, но и спровоцируют катастрофическое развитие событий, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Каким образом наёмники, самолёты-бомбардировщики и поддержка поставки вооружения на Украину смогут улучшить гуманитарную ситуацию на Украине? Никаким. Она спровоцирует просто катастрофическое развитие ситуации не только на Украине, но и непосредственно в странах НАТО", — заявила Захарова в эфире Первого канала.

По её мнению, поставка оружия украинским боевикам лишь всё усугубит и превратит ситуацию в глобальный коллапс. Киевские силовики не контролируют происходящее, они накаляют обстановку, прячась за гражданским населением и ставя его "перед собственной техникой", считает дипломат.

Министр обороны Украины пообещал России "сюрприз" в виде нового оружия

Министр обороны Украины пообещал России "сюрприз" в виде нового оружия

Ранее стало известно, что Германия намерена поставить Украине 2700 зенитных ракет "Стрела", а США и НАТО сегодня передали Киеву ещё 17 тысяч единиц противотанкового оружия. При этом канцлер страны Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения и военное вмешательство Североатлантического альянса может стать ошибкой.

Обложка ©

Instagram / Мария Захарова

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1