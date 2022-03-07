Захарова предрекла катастрофу из-за отправки наёмников и бомбардировщиков Запада в Киев

По её мнению, украинские силовики не контролируют происходящее, они накаляют обстановку, "прячась за гражданским населением".

Поставки оружия, бомбардировщиков и отправка наёмников на Украину со стороны Запада не только не смогут улучшить ситуацию в стране, но и спровоцируют катастрофическое развитие событий, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Каким образом наёмники, самолёты-бомбардировщики и поддержка поставки вооружения на Украину смогут улучшить гуманитарную ситуацию на Украине? Никаким. Она спровоцирует просто катастрофическое развитие ситуации не только на Украине, но и непосредственно в странах НАТО", — заявила Захарова в эфире Первого канала.