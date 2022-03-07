Захарова предрекла катастрофу из-за отправки наёмников и бомбардировщиков Запада в Киев
По её мнению, украинские силовики не контролируют происходящее, они накаляют обстановку, "прячась за гражданским населением".
Поставки оружия, бомбардировщиков и отправка наёмников на Украину со стороны Запада не только не смогут улучшить ситуацию в стране, но и спровоцируют катастрофическое развитие событий, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Каким образом наёмники, самолёты-бомбардировщики и поддержка поставки вооружения на Украину смогут улучшить гуманитарную ситуацию на Украине? Никаким. Она спровоцирует просто катастрофическое развитие ситуации не только на Украине, но и непосредственно в странах НАТО", — заявила Захарова в эфире Первого канала.
По её мнению, поставка оружия украинским боевикам лишь всё усугубит и превратит ситуацию в глобальный коллапс. Киевские силовики не контролируют происходящее, они накаляют обстановку, прячась за гражданским населением и ставя его "перед собственной техникой", считает дипломат.
Ранее стало известно, что Германия намерена поставить Украине 2700 зенитных ракет "Стрела", а США и НАТО сегодня передали Киеву ещё 17 тысяч единиц противотанкового оружия. При этом канцлер страны Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения и военное вмешательство Североатлантического альянса может стать ошибкой.
Instagram / Мария Захарова