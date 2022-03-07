При Минобороны Украины создано спецподразделение Интернационального легиона
В ведомстве говорят, что на этом не остановятся и продолжат набор добровольцев из-за рубежа.
На Украине создано спецподразделение Интернационального легиона, в него уже зачислено более 20 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщили в украинском Минобороны.
"При Главном управлении разведки Министерства обороны Украины создано отдельное спецподразделение Интернационального легиона обороны Украины. Спецподразделение уже приступило к выполнению боевых заданий", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В Минобороны утверждают, что добровольцы из 52 стран готовы пополнить ряды украинской армии. Военное ведомство подчёркивает, что формирование Интернационального легиона продолжается.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании "интернационального легиона обороны" в стране после начала российской "Операции Z" по денацификации в Незалежной. Зеленский напомнил, что любой желающий из другого государства может служить в ВСУ в соответствии с его указом 2016 года. Затем украинский лидер ввёл безвизовый режим для иностранных наёмников, которые хотят помочь воевать с Россией. А В МИД Германии сообщили, что немецкие правые экстремисты выехали на Украину для участия в боях. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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