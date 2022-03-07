При Минобороны Украины создано спецподразделение Интернационального легиона

В ведомстве говорят, что на этом не остановятся и продолжат набор добровольцев из-за рубежа.

На Украине создано спецподразделение Интернационального легиона, в него уже зачислено более 20 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщили в украинском Минобороны.

"При Главном управлении разведки Министерства обороны Украины создано отдельное спецподразделение Интернационального легиона обороны Украины. Спецподразделение уже приступило к выполнению боевых заданий", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.