Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обнаружением пыточной ВСУ в ЛНР

Как сообщается на сайте СК РФ со ссылкой на данные Народной милиции ЛНР, в населённом пункте Кряковка, который был освобождён от украинских силовиков, в подвале жилого дома была найдена импровизированная пыточная камера. Уточняется, что в этом доме ранее расквартировывались войска ВСУ. В помещении также было обнаружено тело местного жителя. Предполагается, что его убили накануне, во время отступления украинских военных.