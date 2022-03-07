Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обнаружением пыточной ВСУ в ЛНР
В импровизированной камере также было найдено тело местного жителя. Предполагается, что его убили накануне, во время отступления войск Вооружённых сил Украины.
Следователи возбудят уголовное дело в связи с обнаружением в Луганской Народной Республике (ЛНР) комнаты для пыток. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Как сообщается на сайте СК РФ со ссылкой на данные Народной милиции ЛНР, в населённом пункте Кряковка, который был освобождён от украинских силовиков, в подвале жилого дома была найдена импровизированная пыточная камера. Уточняется, что в этом доме ранее расквартировывались войска ВСУ. В помещении также было обнаружено тело местного жителя. Предполагается, что его убили накануне, во время отступления украинских военных.
"Глава ведомства поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления лиц, причастных к гибели мужчины, а также установить иные возможные факты пыток со стороны украинских военных", — говорится на сайте СК.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.