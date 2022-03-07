Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обнаружением пыточной ВСУ в ЛНР

В импровизированной камере также было найдено тело местного жителя. Предполагается, что его убили накануне, во время отступления войск Вооружённых сил Украины.

Как сообщается на сайте СК РФ со ссылкой на данные Народной милиции ЛНР, в населённом пункте Кряковка, который был освобождён от украинских силовиков, в подвале жилого дома была найдена импровизированная пыточная камера. Уточняется, что в этом доме ранее расквартировывались войска ВСУ. В помещении также было обнаружено тело местного жителя. Предполагается, что его убили накануне, во время отступления украинских военных.