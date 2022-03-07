В Интерполе отреагировали на призывы приостановить членство России
Там обратили внимание на то, что Генеральный секретариат не вправе ни принимать, ни отклонять подобные обращения.
Генеральный секретариат Интерпола не может ни принять, ни отклонить обращение о приостановке членства той или иной страны, решение данного вопроса — прерогатива Генеральной ассамблеи Интерпола.
"В Уставе Интерпола нет положения о приостановлении или исключении страны-члена. Только Генеральная ассамблея, высший руководящий орган Интерпола, в состав которого входят представители каждой из его 195 стран-членов, может принимать решения по вопросам, касающимся членства", — заявили в пресс-службе организации в ответ на просьбу прокомментировать призыв ряда стран приостановить членство РФ. Там также обратили внимание на то, что Генеральный секретариат не вправе ни принимать, ни отклонять обращения о приостановлении или исключении страны – члена организации.
Ранее Лайф сообщал, что глава МВД Британии Прити Пател призвала Интерпол ограничить доступ РФ к системе организации. По её словам, к просьбе также присоединились коллеги из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.