В Интерполе отреагировали на призывы приостановить членство России

"В Уставе Интерпола нет положения о приостановлении или исключении страны-члена. Только Генеральная ассамблея, высший руководящий орган Интерпола, в состав которого входят представители каждой из его 195 стран-членов, может принимать решения по вопросам, касающимся членства", — заявили в пресс-службе организации в ответ на просьбу прокомментировать призыв ряда стран приостановить членство РФ. Там также обратили внимание на то, что Генеральный секретариат не вправе ни принимать, ни отклонять обращения о приостановлении или исключении страны – члена организации.