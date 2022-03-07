Начался третий раунд переговоров между Россией и Украиной
В ходе встречи стороны планируют обсудить политический и гуманитарный аспекты, а также военное урегулирование конфликта.
В Беловежской пуще начался третий раунд российско-украинских переговоров. Об этом сообщает посольство РФ в Республике Беларусь.
Как ранее сообщал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, в ходе встречи планируется обсудить "всё те же самые вопросы": политический и гуманитарный аспекты, а также военное урегулирование.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров планируется сегодня в 17:00. Сообщалось, что делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
ТАСС/Максим Гучек/БелТА