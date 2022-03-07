Начался третий раунд переговоров между Россией и Украиной

В Беловежской пуще начался третий раунд переговоров российско-украинских переговоров. Об этом сообщает посольство РФ в Республике Беларусь.

Как ранее сообщал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, в ходе встречи планируется обсудить "всё те же самые вопросы": политический и гуманитарный аспекты, а также военное урегулирование.