"Это тяжело": Член украинской делегации Арахамия рассказал о ходе переговоров с Россией

По мнению члена украинской делегации на переговорах с Россией, руководителя фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давида Арахамии, обе стороны довольны ходом переговорного процесса. Он заявил , что делегации излагают свои позиции и ищут пути решений.

"Насколько мне известно, обе стороны довольны тем, что две группы по крайней мере слушают друг друга, ведут активное обсуждение по разным вопросам. Работа над условиями идёт 24/7, это тяжело, но мы всё равно показываем прогресс", — отметил он в беседе с телеканалом Fox News.