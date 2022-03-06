"Это тяжело": Член украинской делегации Арахамия рассказал о ходе переговоров с Россией
Давид Арахамия. Фото © ТАСС / Volodymyr Tarasov / Ukrinform via ZUMA Wire
Следующий этап состоится 7 марта, поэтому работа идёт 24/7, отмечает политик.
По мнению члена украинской делегации на переговорах с Россией, руководителя фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давида Арахамии, обе стороны довольны ходом переговорного процесса. Он заявил, что делегации излагают свои позиции и ищут пути решений.
"Насколько мне известно, обе стороны довольны тем, что две группы по крайней мере слушают друг друга, ведут активное обсуждение по разным вопросам. Работа над условиями идёт 24/7, это тяжело, но мы всё равно показываем прогресс", — отметил он в беседе с телеканалом Fox News.
Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.