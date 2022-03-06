ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 15:20

Блинкен призвал Китай высказаться по ситуации вокруг Украины

Госсекретарь также рассказал, что США активно обсуждают с Польшей возможные поставки Варшавой самолётов Незалежной.

В Соединённых Штатах ожидают комментариев от КНР по ситуации вокруг Украины, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN. По его словам, "голос Китая очень важен".

"Мы ожидаем, что с учётом того, что Китай говорил ранее, они выскажутся и сделают так, чтобы их голос был услышан", — сообщил Блинкен.

Госсекретарь США также рассказал, что Вашингтон активно обсуждает с Польшей возможные поставки Варшавой самолётов Украине.

Блинкен заявил, что санкционное давление на РФ будет расти до конца военной операции
Блинкен заявил, что санкционное давление на РФ будет расти до конца военной операции

Ранее в ходе телефонного разговора с госсекретарём Америки Энтони Блинкеном глава МИД Китая Ван И призвал Россию, Евросоюз, НАТО и США вести диалог на равноправной основе. Он также предложил добиваться построения сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимости безопасности.

BannerImage

ТАСС / ZUMA

Оксана Попова
  • Новости
  • Энтони Блинкен
  • США
  • Китай
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar