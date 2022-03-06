Блинкен призвал Китай высказаться по ситуации вокруг Украины

Госсекретарь также рассказал, что США активно обсуждают с Польшей возможные поставки Варшавой самолётов Незалежной.

В Соединённых Штатах ожидают комментариев от КНР по ситуации вокруг Украины, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN. По его словам, "голос Китая очень важен".

"Мы ожидаем, что с учётом того, что Китай говорил ранее, они выскажутся и сделают так, чтобы их голос был услышан", — сообщил Блинкен.

Госсекретарь США также рассказал, что Вашингтон активно обсуждает с Польшей возможные поставки Варшавой самолётов Украине.