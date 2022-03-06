Блинкен призвал Китай высказаться по ситуации вокруг Украины
Госсекретарь также рассказал, что США активно обсуждают с Польшей возможные поставки Варшавой самолётов Незалежной.
В Соединённых Штатах ожидают комментариев от КНР по ситуации вокруг Украины, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN. По его словам, "голос Китая очень важен".
"Мы ожидаем, что с учётом того, что Китай говорил ранее, они выскажутся и сделают так, чтобы их голос был услышан", — сообщил Блинкен.
Госсекретарь США также рассказал, что Вашингтон активно обсуждает с Польшей возможные поставки Варшавой самолётов Украине.
Ранее в ходе телефонного разговора с госсекретарём Америки Энтони Блинкеном глава МИД Китая Ван И призвал Россию, Евросоюз, НАТО и США вести диалог на равноправной основе. Он также предложил добиваться построения сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимости безопасности.
ТАСС / ZUMA