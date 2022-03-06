Путин утвердил закон о взыскании "незаконных" средств чиновников в банках

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому теперь государство через суд может взыскать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Как уточняется, в настоящее время государство может обращать в доход РФ недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях в случаях, если не доказана законность получения средств, которые были взяты на контроль. А благодаря принятому закону это распространяется и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчётный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Согласно закону, проверку достоверности сведений будут осуществлять генпрокурор РФ или подчинённые ему прокуроры. В случае выявления нарушений они будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей.