В России вводится штраф для операторов связи за использование иностранных спутников

Для должностных лиц он составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей.

Операторов связи, которые используют иностранную спутниковую систему и не желают формировать её российский сегмент, будут привлекать к ответственности. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь нарушителям грозит штраф до миллиона рублей.

Согласно тексту документа, взыскание составит для должностных лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей.