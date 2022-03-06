В России вводится штраф для операторов связи за использование иностранных спутников
Для должностных лиц он составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей.
Операторов связи, которые используют иностранную спутниковую систему и не желают формировать её российский сегмент, будут привлекать к ответственности. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь нарушителям грозит штраф до миллиона рублей.
Согласно тексту документа, взыскание составит для должностных лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что службы Центра мониторинга и управления сетей связи общего пользования (ЦМУ ССОП) переведены в режим повышенной готовности для противодействия атакам на российскую информационную инфраструктуру. Меры принимаются из-за кибератак со стороны Украины и Запада после начала Москвой "Операции Z" по денацификации Незалежной. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий на Украине.
ТАСС / Геннадий Попов