АнтиСанкции: Почему карта МИР сейчас нужна каждому После того как США объявили об экономических санкциях, граждане РФ стали беспокоиться по поводу своих карт систем Visa и Mastercard. Какое есть решение? 3 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

Американские платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке сотрудничества с несколькими российскими банками. В неполный перечень вошли: ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, банк “Открытие”, и банк “Россия”, теперь по картам этих банков стало нельзя расплачиваться за границей РФ, а также делать покупки в зарубежных интернет-магазинах. Помимо этого клиентам этих банков стали недоступны платежи через сервисы Google Pay и Apple Pay.

В связи с этим значительное количество россиян уже перешли на использование карт МИР, оператором которой является Национальная система платежных карт (НСПК). Раньше картой МИР в основном пользовались для получения зарплат в бюджетных учреждениях, а также пенсий и других соцвыплат (такой порядок закреплен в постановлении Правительства РФ № 1466 от 1 декабря 2018 года, а с 2020 года зачисление средств из бюджета на карты других платежных систем запрещено, основание: закон № 161-ФЗ). Однако теперь за МИРом обращаются и те, кто привык использовать сервис бесконтактной оплаты со своего телефона, но его банк попал под санкции. Ведь по сути Mir Pay является аналогом Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay и точно так же поддерживает технологию NFC.

Источник Лайфа в НСПК сообщил, что значительный спрос россиян на карты МИР связан ещё и с тем, что в некоторых случаях карты платёжных систем Visa и Mastercard даже неподсанкционных банков при оплате телефоном с NFC могут не сработать.

— Так может произойти, если считывающий терминал принадлежит банку, который попал под санкции. Поэтому в современных реалиях для бесконтактной оплаты в РФ карта МИР - предпочтительнее, её наличие позволит избежать ряда неудобных ситуаций. Если же оплата производится обычным способом, то карты Visa и Mastercard на территории РФ работать будут, - пояснил собеседник Лайфа.

То, что Visa и Mastercard продлжают работать на территории РФ связано с тем, что с 2015 года все платежи внутри страны по всем банковским картам, включая Visa и Masterсard, проходят через НСПК. То есть, операции по всем картам в России от любых внешних санкций - защищены. Однако Национальная платёжная система не может контролировать сервисы Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, а с учетом того, что многие россияне пользуются бесконтактной оплатой не только в магазинах, но и для проезда в общественном транспорте - актуальность безотказного Mir Pay стала очень высокой.

— Очевидно, что если рестрикции со стороны западных платежных систем в отношении российских банков в ближайшие полгода-год не прекратятся, то карты этих отечественных банков, которые сейчас “числится” как Visa и Mastercard, по факту будут поддерживаться НСПК. И при этом их функционал будет практически таким же, как и у карт МИР, - утверждает кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. - Западные платёжные системы это прекрасно понимают, поэтому нет такого тотального отключения всех российских банков, ведь и Visa, и Mastercard - это коммерческие структуры. Не факт, что они готовы пожертвовать своей прибылью ради политических амбиций руководителей отдельных государств.

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Для справки: по данным Центробанка, в России уже выпущено более 108 млн карт МИР, сейчас их принимают к оплате более 200 банков, а всего в РФ на долю МИРа приходится порядка 25,2% всех “карточных” операций.

Где в мире можно платить МИРом

Пока “санкционная спираль” продолжает раскручиваться, в России даже некрупные торговые точки задумались об установке терминалов, проводящих оплату по картам МИР. А те российские торговые или сервисные компании, выручка которых за предыдущий год превысила 20 млн рублей - принимать к оплате карты МИР обязаны (закон № 290-ФЗ от 31 июля 2020 года). Если продавец (сервисная организация) принимать к оплате МИР откажется - его оштрафуют на сумму от 30 000 до 50 000 рублей. Для должностных лиц организаций и ИП предусмотрен штраф в размере от 15 000 до 30 000 рублей (часть 4 статьи 14.8 и статья 2.4 КоАП РФ). При этом пока штрафы предусмотрены только за непринятие к оплате карт национальной платежной системы МИР. За отказ проводить оплату по картам других международных платежных систем - не оштрафуют (письмо Роспотребнадзора “О разъяснении законодательства” ).

Кроме территории России карты от НСПК в настоящее время обслуживаются в 12 странах (Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия, Кипр, ОАЭ). Причём в Беларуси - с 1 января нынешнего года банки и магазины принимать карты российской платежной системы "Мир - обязаны (постановление Национального банка Беларуси №197 от 5 июля 2021 года).

Также карты МИР могут подойти и для покупок через интернет. Само-собой, “Мир” принимают к оплате все российские интернет-магазины, но данную платёжную систему приветствуют и некоторые зарубежные площадки, например AliExpress.

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А кэшбэк карты Мир?

НСПК разработала специальный сервис privetmir.ru , который позволяет получать процент от суммы, на которую проведена оплата по карте «Мир». Возможность кэшбэка и его величина зависит от вида карты (по премиальным Mir Supreme он выше) и от того, какие акции действуют у партнёров для карт МИР. Сервис допускает регистрацию любого количества карт, выпущенных любыми банками, подключенными к МИРу.

Кроме кешбэк-сервиса для зарегистрированных пользователей проводятся разовые акции, например, скидки на оплату товаров маркетплейсов-партнёров или на проезд в городском транспорте. Выплата производится в течение трех рабочих дней с момента проведения платежа.

Есть ли у вас уже карта Мир? Да, конечно Нет, но подумываю завести Нет, те, что есть, пока меня действуют

Авторы Максим Греков